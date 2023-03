¿Pueden las leyes hacernos felices?

¡Vaya pregunta para un domingo, podrán decirme! Los domingos no son para pensar, se asemejan más bien a un escueto tiempo de hibernación donde uno cierra la semana que acaba, despidiéndose de ella un poco a la inglesa. Los domingos son un día «raro» donde todo cabe y nada acaba de llenarnos, tal vez porque esperábamos más del fin de semana, tal vez porque hemos de prepararnos para la siguiente que, casi avasallando, llega. Sea como sea, y con independencia de sus preferencias dominicales quizás este tipo atípico (permítanme la paradoja) de cuestiones encajen mejor en días excéntricos como los domingos.

Muy probablemente lo primero que les venga a la cabeza sea algo así como: «pues depende qué se entienda por felicidad». Por mi parte, estoy de acuerdo con eso. Quien más y quien menos traerá a su memoria lo que sepa o recuerde de epicúreos y estoicos. Sin ser esta la ocasión adecuada para extendernos en las características y diferencias entre ambos, es sabido que mientras que los primeros buscaban la felicidad de manera proactiva a través de la virtud, los segundos, más reactivos, se centraban en la preparación para saber afrontar y superar los difíciles avatares de la vida que, con seguridad, llegan. Pero el aspecto que ahora más podría interesarnos, de cara a hallar una respuesta a nuestra pregunta inicial, es la idea de Epicuro según la cual una de las dificultades más importantes, si no la más, para encontrar la felicidad es que ésta no suele buscarse en los lugares adecuados. Y claro, si uno rastrea lo que anhela donde no debe difícilmente dará con aquello. Y es precisamente ahí donde salen a escena dos personajes nuevos: inteligencia y prudencia. Solo por la acción conjunta de ambas somos capaces: primero, de conocernos lo bastante como para saber qué nos hace felices, qué perseguir, segundo, de saber distinguir si esos deseos aportarán algo de felicidad o, si por el contrario, es insatisfacción lo que traerán; y, tercero, discernir lo suficiente como para saber por dónde buscar. ¡Qué listo Epicuro! Cabría cuestionarse si, siendo la vida actual bastante más compleja que la de entonces, siguen siendo válidas sus cavilaciones. Veinticuatro siglos han pasado desde que el filósofo de Samos las hiciese y, sin embargo, no parece que la condición humana haya cambiado demasiado desde entonces.

Pero volvamos al punto de partida. Yo diría que la insistencia de algunos políticos en identificarse y pretender que nos identifiquemos con ciertas leyes –por otro lado, presentes hasta en la sopa– es debida a que están convencidos de que esas leyes nos hacen felices. Si no, díganme ustedes, a qué fin tanta obstinación. Lo que parece claro es que a ellos sí deben hacerles felices algunas normas pues a su producción, modificación y, sobre todo, disputa, dedican no sé si todas, pero sí buena parte de sus energías y tiempo. Es verdad que cada uno busca la felicidad donde puede, pero creo yo que no estaría de más que algunos echasen un vistazo a las enseñanzas de Epicuro. Y conste que lo digo por su felicidad, aunque sobre todo por la nuestra.