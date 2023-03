La muertede la parodia

La Asociación Imaginaria de Parodistas y Satiristas de España (PISE, por sus siglas disléxicas) ha anunciado su disolución en un comunicado publicado esta semana. Lo más revelador no es el hecho en sí, sino lo que ha conducido a esta situación. En su comunicado, titulado Bandera blanca: Nos rendimos, PISE admite que la ironía siempre ha tenido enemigos, pero el problema ahora es la competencia desleal. «La Ley de Poe –dice PISE, en referencia a la imposibilidad de diferenciar la realidad de su parodia– se ha convertido en una ley universal». Mencionan algunos casos de las últimas semanas: una reforma legal motivada por el espanto que causó una violación en grupo ha producido rebajas de penas a cientos de violadores, un diputado vota para condenar la prostitución y se va de putas esa misma tarde, el gobierno amenaza con multar a una empresa si sigue cuestionando la seguridad jurídica del país, la extrema derecha plantea una moción de censura y el único candidato que puede presentar viene del Partido Comunista, una ministra dice que está bien endeudar a los jóvenes para pagar las pensiones porque los jubilados luego ayudan a los jóvenes, y lo dice para presumir de Estado de bienestar, un equipo de fútbol compra a árbitros y lo pillan porque intenta deducirse ante Hacienda el dinero de los sobornos... Todo eso está en el límite, pero entra en la previsible fricción entre la sátira y la vida, como entre los poderes del Estado en una democracia. Lo que ha desanimado a PISE es la guerra del solo: hace unos días se anunció que «se despenalizaba la tilde» del adverbio en casos de ambigüedad, lo que al parecer era una victoria de los escritores sobre los gramáticos. Nada ha cambiado: la Ortografía de 2010 decía que «a partir de ahora se podrá prescindir de la tilde en estas formas [el solo y los demostrativos] incluso en casos de doble interpretación»: se podía seguir poniendo. Pedro Álvarez de Miranda explicó en 2014 la cuestión en La tilde en los demostrativos y el solo. El tema de la guerra es inverosímil, el cambio el parto de los montes, los que reclaman victoria no parecen conocer la norma anterior y muchos de los cronistas prefieren no mirarla... El despliegue (portadas, indignación, enfrentamiento, amenazas, brindis, editoriales y reportajes) desalienta a los parodistas: no pueden competir. Pero pedimos a PISE que no se rinda: su fracaso aparente es su triunfo verdadero; la parodia ha colonizado la realidad. Todos somos un poco liberales y un poco socialdemócratas, y también una parodia. El género muere de éxito, pero, como al eterno veraneante de Brassens, le queda algo de felicidad póstuma.