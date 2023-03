Mi compadre y el 8M

Me dice mi compadre, escéptico ya de casi todo: yo no sé, y tampoco soy. Y como no sé y no soy, no me meto. Yo solo quisiera echar una mano, una mano pequeña; pero eso, ayudar si acaso, como sea, si supiera cómo. Veo lo que veo y no entiendo más que las esquinas de lo que parece que pasa en el movimiento de las mujeres, en el feminismo. Y me duele, porque después de todas las revoluciones, anegadas con sangre de unos y fortunas de otros, me parece que la cosa que más y mejor puede cambiar a mejor esta mierda de mundo que vivimos (medio bien nosotros y otras francamente peor) es el feminismo; o los feminismos; o la síntesis por venir de todos ellos, acaso. Pero –dice– yo no entiendo más que un feminismo: el que permita a las mujeres vivir la vida que quieran con libertad igual a la de los hombres; y ya no a las mujeres y a los hombres según los conocemos, sino a las personas del mundo, siéntanse como se sientan en su interior, con tal de que vivir su vida como quieran vivirla sea sencillamente otra forma de libertad en paz y con todos y los mismos derechos: y en el modo de lograr este propósito, al parecer, hay más de un feminismo; seguramente porque viniendo de donde venimos la solución no es fácil. O qué sé yo.

Pero nada que decir pues, por tanto desencuentro en la disputa, no me extraña; los comunistas se mataron entre ellos y presuntamente eran todos comunistas, más o menos, pero comunistas, creo. Y también querían la liberación del género humano; aunque sobre todo de un género humano, al parecer, en primera instancia; la del otro género la dejaban para después, y mientras tanto, muchos de ellos, las ponían a lavarles la ropa interior, entre otras cosas.

Así que con estos ejemplos históricos entre el Olimpo de los maromos eximios, ilustres y casi todos con sus efigies correspondientes, donde cagan mierdas justicieras miles de palomas indiferentes, no deberíamos poner el grito en el cielo porque el discurso feminista de las mujeres se abra en deltas teóricos, con distintos análisis concretos de las realidades concretas, que nos decían los listos de cuando entonces. Al menos ellas no se matan, se hablan, se discuten, a veces con acritud y con palabras gruesas, pero lo dicho: no se matan. Con esto ya están mejorando la praxis política de los narcisos de la testosterona. Así que menos bromas y más respeto con si van juntas o separadas para lo mismo –bromas aparte–, como la procesión feminista del PP, donde una morena y una rubia hijas del pueblo de Madrí me dan el opio feminista con tal gracia que no lo puedo resistir; o sea, otra verbena de la paloma, con su caspa y su mantón de Manila y su vestido chinés, pero en feminismo de la sita Pepis, esto me tararea de repente, pero no hay que tenérselo en cuenta, es la somarda de mi compadre. No hay maldad. Luego sigue:

Pienso que decenas, centenares de miles de lerdos pregonaos imbéciles de carrera, vagos de nacimiento y crianza, mediocres y demás deshechos humanos inútiles para todo servicio, merced a la sagrada costumbre y a la cultura del Padre padronne –recordar la peli de los Taviani, los del plan antiguo– toda esta mugre, digo, de maromos y julais, han tenido y tienen gratis criada full time para toda la vida y señora para la cama, quisieran o no quisieran ellas encamarse con semejantes bolas de sebo cerebral. Conque cómo que van a renunciar de grado a esa bicoca. Acuérdate –me dice–: escena de la peli Pascual Duarte, de Ricardo Franco, con José Luis Gómez y Paca Ojea, sobre la novela del babosillo de Cela, por ejemplo: el sol se pone, el hombre, callado se acuesta con su mujer, callada; le sube por detrás el camisón, se alivia, se da la vuelta, y se duerme. Toma love story romántico, seco y sin hielo; mezclado, no agitado, como James Bond; otro cretino de museo antropológico, pero éste internacional, que la estupidez es universal y democrática; por ahí andan Trump y sus mariachis armados, que no me dejarán mentir. A veces se va por las ramas, luego retoma y sigue: En fin, que la cultura de la que venimos ha tenido a casi todas las mujeres esclavas hasta ayer, y hoy mismo aún las hay en las peores condiciones; recordar a las contratadas en la fiesta de los Titos Bernis con sus grasas repugnando maceradas con cargo a algún presupuesto ajeno; esclavas y no otra cosa.

Queda por resolver pues casi todo; hoy, la purria intelectual, moral y mugrienta, que no puede ver en el feminismo otra cosa que su terror a la libertad de las mujeres, se relame viendo esta coyuntura agriada de posiciones políticas encontradas. Pero esto será un tránsito, porque este movimiento de la mitad de la población en Irán, en Afganistan, en las Américas, en Europa; en el mundo, es la mejor esperanza de la humanidad, así en lo pequeño, en la administración de la vida cotidiana de cada pequeña parte, como en lo grande, en la solución global del planeta. Si es que acaso la especie humana es capaz de encontrar esa cosa tan tremenda: la solución global del planeta nada menos, antes de que… Qué cosas digo; a ver si dejo de fumar esta mierda. –dice–, y luego, entre risa callada: Menos mal que doña Cuca y don Moderao se han hecho feministas de toda la vida. Estamos salvadas.

iY mi compadre se lía otro cigarrillo animado; y añade concluyente: Sin acritud; eso sí que no, eh!