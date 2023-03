Feminismo e igualdad

A las luchas feministas ha sucedido la lucha por el feminismo, y ahí es donde no todos vamos a ganar. La derecha radical, si acaso. Feliz, imagino, al comprobar cómo el muro feminista se ha resquebrajado por las discrepancias entre los socios de gobierno, entre las ministras socialistas y las ministras de Unidas Podemos, entre las partidarias de un feminismo extremo y globalizado en casos de aborto, violencia o cambio de sexo y las defensoras de aplicar una casuística documentada o tutelada por autoridades parentales o institucionales.

El resultado del 8M no ha sido ni tan unitario ni tan identitario como en anteriores ediciones. Hay y habrá mar de fondo pre-electoral en temas que deberían ser, sin prejuicio alguno, de juicio común y legislación adecuada a esa cláusula mayor, rectora, de la Constitución española, que consagra la igualdad de los españoles y españolas ante la ley. Igualdad total, sin condiciones, en todos los aspectos de la vida familiar y social, laboral y empresarial, espiritual y cultural.

¿Se cumple en España dicha igualdad? Obviamente, no, y esta es una de las causas por las que miles, cientos de miles, millones de mujeres siguen saliendo a las calles a cada violación, abuso, bajos salarios o injustos despidos.

Frente o contra ese mandato constitucional de igualdad se yerguen los viejos fantasmas patrios del enchufismo, el ventajismo, la prevaricación, el soborno y la corrupción, todas ellas manifestaciones endémicas de un mal ancestral que siempre ha arruinado a la sociedad y la convivencia en España: la picaresca.

Para no pagar iguales salarios, para no dividir equitativamente las tareas, para no ser igual al otro, sino mejor, más listo, más rico, el español, muchos de ellos siguen utilizando la picaresca, la trampa, la excepcionalidad, el recurso… En vez de partir de una base constitucional, respetuosa, equivalente, en sus relaciones (del tipo que éstas sean) ese insolidario paisano sigue arrancando de una supuesta superioridad. Llega a creerse que tiene más derechos porque paga más impuestos o tiene superior formación o le amparan criterios de clase... Cualquier argumento, por falso o peregrino que sea, para diferenciar su caso y alejarlo de un tratamiento de igualdad.

Por este camino vamos mal.