Se cumplen nueve años de la muerte de Leopoldo María Panero, el poeta maldito por excelencia de nuestro suelo patrio. Ninguno ha encajado, a fuerza de desencajar, tan perfectamente con ese difuso cliché. Yo lo descubrí en las clases de Túa Blesa, y recuerdo la lectura del libro Poemas del manicomio de Mondragón como un mazazo en la puerta de cristal que era mi sensibilidad entonces. Luego me vi El desencanto, me lo leí casi todo, incluido el Espejo de sombras de Felicidad Blanc, la poesía de su padre y su hermano Juan Luis, las columnas de Michi. Ya he dicho alguna vez que a mí los Panero me gustan todos. Creo que el tiempo ha sido especialmente poco generoso con la figura del padre y que el innegable atractivo de Leopoldo María, su oscuridad, su historia, su poesía, que nos deja perplejos como frente a una tormenta que vemos tras la ventana, arrasó con otras cosas que también hubiesen sido dignas de alguna memoria. En noviembre de 2014 la revista Quimera le dedicó todo un dossier que me hizo volver a enfrentarme con esa sugestión matizada por el paso del tiempo y acentuada por el momento de la muerte. Recuerdo que Raúl Quinto hablaba en un artículo de nuestra fascinación por lo torcido, «la certeza de que el abismo al que nos asomamos al mirar a Panero también está dentro de nosotros». Yo añadiría a eso un cierto apasionamiento español por la desdicha. Panero fue, efectivamente, poeta y loco. La locura fue, dentro en su poesía, su luz y su oscuridad, porque estaba oscuramente loco pero claramente no del todo, porque sabía y no sabía, porque su inteligencia era como un gato que está vivo y muerto. En resumidas cuentas: yo qué sé. Hay algo inexplicable en cada uno de sus renglones torcidos que persigue un acierto tal vez imposible. Pero recuerdo sus versos como quien recuerda algo verdadero.