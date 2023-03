La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha dejado de serlo. Su dimisión, en forma –tan insólita en los actuales tiempos–, de renuncia voluntaria, se ha producido tras una serie de tiras y aflojas con el Gobierno británico.

Como mar de fondo, desde el Gobierno escocés y desde el partido de la señora Sturgeon, el SNP, se venía levantando, hasta los diques del Támesis, el océano de la independencia escocesa. Un horizonte líquido (en el sentido que le atribuiría Bauman), filosófico, sentimental y político que se ha ensanchado en la última década (desde el referéndum de 2014), pero no lo suficiente como para abrir nuevas rutas a los descubrimientos secesionistas porque la marinera derrota de Sturgeon no ha llevado a las islas prometidas. Vetado por los tribunales del Reino Unido un segundo referéndum de independencia y desarbolada la estrategia colateral tras una serie de maniobras legales fallidas contra el ejecutivo de Rishi Sunak, la dimisión de Sturgeon entraba en lo lógico.

Ni parecida viene siendo la actitud de los líderes catalanes independentistas, que habían tenido hasta ahora en la presidenta escocesa un modelo a seguir. Entre los cabecillas de Esquerra y Junts, pese a no haber logrado nada, no se ha producido renuncia ni dimisión alguna. El incómodo Puigdemont sigue agitando el fantasma del separatismo, bien provista su bolsa por erarios públicos, mientras el acomodado Aragonès parece dispuesto a seguir engañando a los suyos y eternizarse al frente de una Generalitat que ya no reclama la independencia ni deja de hacerlo; que ya no convoca referéndums ni renuncia a ellos; que no tira la toalla pero tampoco alza la bandera... Manteniendo Esquerra su ya tradicional ambigüedad en este terreno, pero conservando, como Junts, los puestos de trabajo de los albañiles del edificio en construcción: desde Jordi Pujol a Quim Torra, de Rufián a Junqueras, todos ellos viviendo del sueño imposible de un país arrancado a una parte de España en la que gobiernan sin ganar elecciones y en la que los rotundos «noes» a sus pretensiones republicanas son más que sus tramposos «síes».

A diferencia de Escocia, que va aterrizando en la realidad, la Cataluña secuestrada por los indepes pretenderá seguir volando en brazos de sus locos sueños... hasta que los catalanes despierten de esa inducida pesadilla e inviten a los fraudulentos hipnotizadores a seguir el camino de Sturgeon. Vendas fuera, escaños fuera.