Esto lo arreglo yo en dos minutos

El próximo martes, y si no hay cambios de última hora, el líder de Vox, Santiago Abascal, subirá a la tribuna del Congreso a presentar a Ramón Tamames, el tiro en el pie que se ha pegado el partido de ultraderecha en esta moción de censura. La mecánica del debate prevé que el candidato sea presentado ante el pleno por uno de los diputados firmantes, y de esta forma Abascal se verá en la necesidad de pensar cómo, en esa presentación, intenta neutralizar la bomba de relojería que supone este señor de 89 años, ya de vuelta de todo (incluso de todo el espectro político, que se lo ha recorrido enterito) y que vete a saber qué va a decir cuando tenga delante un micrófono y la atención de todo un país.

De momento, ya ha anunciado en sucesivas entrevistas en los medios de comunicación que nos espera una lección magistral de «esto lo arreglaba yo en dos minutos». Y no necesariamente con las estrategias políticas de Vox, ya nos lo ha advertido. A quien no ha debido advertir antes es al propio Vox, cuyos representantes hacen ver que no les importa, claro. Y nos dicen que lo ponen en la tribuna porque representa la experiencia y el talento y es una ocasión para que Abascal haga un recorrido por todas las tropelías de este gobierno.

Pero que nadie se engañe: lo que diga Abascal nos importa poco, ya nos sabemos la canción. Lo que nos importa es lo que diga Tamames, y va a decir mucho. No va a subir al estrado porque está muy mayor y ha pedido hablar sentado. Y las normas dictan que no tiene límite de tiempo.

Sumen todos los factores: un señor muy mayor, que está convencido de que tiene la respuesta a todos los males, sentado cómodamente y con mucha gente prestándole atención: nos espera una tarde (seguramente una tarde noche) de gloria.