Y Hollywood se equivocó...

Al premiar Todo a la vez en todas partes (Everything everywhere all at once), Hollywood se ha vuelto a equivocar. Y no por viejo ni por diablo, sino por pretender ser más joven.

No se han equivocado sus directivos al oscarizar este bodrio por el imprevisible atractivo de la juventud, sino por pretender prever los deseos, querencias y tendencias de esos millones de jóvenes, adolescentes y niños a quienes ven como futuros clientes y, en lógica consecuencia, deben ir educando. Puesto que a los adolescentes les gusta la inteligencia artificial, el metaverso, los paraísos y héroes cibernéticos y los efectos especiales, con un poco de todo eso, 25 millones del ala y mucha caradura para vender un subproducto como obra de arte se ha fabricado este nuevo Oscar, Todo a la vez en todas partes, de Daniel Kwan y Daniel Scheinert. Una película francamente mala que, sin embargo, partía de una idea francamente buena. Siendo pésimo el argumento, catastrófico el trabajo de los guionistas, malas las escenas, los diálogos, los trucos, me parece extraordinaria la intuición de trabajar en la ficción con el sueño de conseguir que todo suceda al mismo tiempo y en todo lugar, logrando que el ser humano, gracias a la omnipotencia de una nueva y ultradimensional inteligencia, pase a la categoría de hombre-dios. Lástima que este pestiño no solo no consiga que todo suceda en el mismo lugar y al mismo tiempo, sino que degrade la prometida magia de una secuencia temporal revolucionaria implícita en el título a mero amaño de primer curso de guion. La esencia lineal del tiempo no solo no queda modificada, trascendida por la simultaneidad espacial y temporal, sino que redunda en recursos muy antiguos, de allá por las primeras películas de la ciencia ficción, cuyos anacronismos recuerda. No hay planos simultáneos... ¿Podría haberlos sin un sistema tecnológico que ajustase nuestra percepción a una especie de divina contemplación de un mundo sin pasado ni futuro, siendo el recuerdo o memoria y la adivinación o el oráculo meras etiquetas de un mismo ojo inmóvil, indivisible, permanente en su esencia? Si Tomás de Aquino no resolvió la simultánea contemplación de la percepción divina del mundo, Hollywood tampoco.