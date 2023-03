Vaciada de fieles

Que conociera la historia de mosén Jesús Arnal me sorprendió y admiró. Es uno de los relatos más fascinantes de la guerra civil en Ribagorza. Cómo el párroco de un pueblecito, de Aguinaliu, terminó, en su huida para no ser apresado por los milicianos, siendo el más fiel secretario de su líder, el anarquista Buenaventura Durruti.

Su acento paisa me invitó a comentarle otra historia extraordinaria. La de Domingo Laín Sáenz, otro religioso nacido en mi pueblo materno, en Paniza, y que marchó precisamente a Colombia a hacer la guerrilla por ideales teológicos de liberación. Allí murió.

Confieso que me costó darme cuenta que mi interlocutor, por puro prejuicio, era el cura. El de Tolva. Y una veintena más de pequeños municipios. Tan ateo que soy, nunca nos habíamos cruzado en la iglesia que no piso y me costó, sin alzacuellos, reconocerle. ¡Soy un borrico! Y además poco lo trataré. Pronto volverá a su país y será reemplazado por otro compatriota, por la pobreza de vocaciones patrias en los seminarios. Como en el fútbol, toca fichar.

Hasta sacerdotes faltan en el Aragón Vaciado de feligreses y lleno de un patrimonio religioso tan rico como olvidado.

Esta semana se ha cumplido una década de la fumata blanca que nombró Papa Francisco a Jorge Mario Bergoblio, alma que conoció la dictadura, jesuita y, por lo tanto, de la línea más progresista de una institución con excesos contrapesos para avanzar. Diez años en los que echo de menos más cambios reales de la Iglesia Católica en su compromiso con una sociedad más diversa. Un discurso amable, la censura de los vomitivos casos de pedofilia, la solidaridad social de Cáritas o la aclaración de corruptelas me resultan insuficientes para este tiempo, ausente de virajes plenos hacia la igualdad, como el acceso de las mujeres al sacerdotado, la legitimidad de sus matrimonios, la aceptación de la homosexualidad y la condena de la intolerancia y la violencia, frente a discursos de sotana larga y beso en el anillo, que aún resuenan en las alas más reaccionarias que se resisten a liberar sus mentes y templos de simbología de represión.

Las iglesias vacías y carcomidas son otro síntoma de la despoblación de los pueblos y expresa la decadencia de la fe como poder, por la falta de adecuación al progreso social de muchos de sus miembros, de valentía. Porque no vamos a pedir que todos abracen el anarquismo, tampoco lo hizo mosén Arnal, o se vayan a la selva, pero sí al calor de la gente, de toda la gente, y más de los que más lo necesitan, como predicaba Jesús en el desierto en el que terminaremos convirtiéndonos.