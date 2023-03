Aragón Fashion Week: Somos lo que vestimos

Expresiones que usamos habitualmente y tienen sus raíces en el textil y en la manera en la que los seres humanos hemos tejido a lo largo de nuestras vidas, con los elementos de los que disponíamos, para poder protegernos, para poder vestirnos. Las decimos y las escuchamos sin pensar en su significado literal, opacado por el uso y la costumbre, pero el lenguaje nos determina y dice mucho acerca de cómo nos relacionamos, cómo pensamos y cómo vivimos. Quizá detrás de esa abundancia de expresiones se esconda el gran peso histórico de los textiles.

Ni la enumeración ni la reflexión anteriores son enteramente mías. Están basadas en el magnífico libro de la antropóloga Virginia Postrel, El tejido de la civilización, en el que cuenta la historia de lo que ella llama «el producto más influyente del mundo». No estaría de más recordarle las palabras de Postrel a algunos que, cegados por la pátina de frivolidad que a veces acompaña al mundo de la moda, no son capaces de entender todavía la importancia social, económica y también cultural de este sector nuestro que aúna como pocos lo artístico y lo industrial, la búsqueda de la belleza y la practicidad. En Aragón hemos tenido grandes buscadores, desde Pertegaz hasta Antonio Burillo, pero también figuras olvidadas como Pilar Lana, empresaria pionera en una época difícil. El textil es mucho más que moda.

En un mundo tan globalizado y deslocalizado como el nuestro es necesario preguntarse si tiene sentido hablar de un textil específicamente aragonés. La respuesta es rotundamente sí, por historia y tradición, por realidades actuales y por posibilidades de futuro. En nuestra tierra hoy en día se diseña y se fabrica ropa deportiva o moda nupcial que se vende en todo el mundo, tenemos empresas que llevan haciendo economía circular textil antes incluso de que se inventase ese nombre para su actividad, o peleteros capaces tanto de impresionar con sus diseños en las pasarelas de Nueva York como de alargar la vida de una prenda para que pase de generación en generación. Uno de los líderes mundiales del retail en tiendas de moda tiene su sede en Cariñena, conviene no olvidarlo, y aunque esquilmado por las capas de crisis superpuestas que hemos atravesado, seguimos manteniendo pequeñas empresas y talleres en el mundo rural. Atesoramos una larga tradición como vertebradores del territorio.

Mirando hacia el futuro tenemos los mimbres necesarios y estamos en camino de convertirnos en el gran centro logístico textil del sur de Europa. Los grandes del sector lo saben y desembarcan aquí. Nos hace falta para ello altura de miras, desde la totalidad de los agentes implicados, pero también necesitamos sentir el calor de la calle, para seguir alimentado esa red vital de la que aún disponemos formada por diseñadores que venden sus productos en tiendas y ateliers. Calor como el que sentimos estos días en la quinta edición de Aragón Fashion Week, cada año un éxito total gracias a esa gente que vive, disfruta y se viste con moda aragonesa.

Dos recientes cambios legislativos, las nuevas directivas europeas por un lado y la ley nacional de residuos aprobada el pasado año que se deriva de ellas nos ponen ante un inminente reto que supondrá el enésimo desafío y la enésima transformación para nuestras empresas pero también para nuestros consumidores, para la manera en la que compramos, para la manera en la que nos vestimos en definitiva. La consecuencia de estas leyes es la responsabilidad, por parte de los fabricantes, de definir qué se hace con las prendas que producimos una vez utilizadas. Y por otro lado la necesidad de separar, reutilizar y reciclar que nos atañe a todos. El reto está ahí mismo, enero de 2025 es la fecha clave. Ante ello en Aragón nos hemos puesto en marcha con iniciativas que permitan abordarlo con garantías como Aragón Fashion Hub.

El cambio involucra a toda la sociedad, implicados o no de manera directa en el sector, ya que todos nos vestimos al fin y al cabo cuanto antes entendamos y hagamos entender a los demás la importancia de nuestras decisiones, ya sea como fabricantes o como consumidores, antes podremos ponernos en la dirección correcta. Tenemos por delante la labor de concienciar sobre nuestros hábitos, de comprender que cuidar las formas y la imagen no es sinónimo de estrenar si no dar de valor a lo que adquirimos y dignificar su fabricación y su uso con nuestras elecciones.

Nuestro sector fue perdiendo trabajadores y empresas durante décadas aquí en Aragón y en todo Occidente, eso es insoslayable, pero hemos resistido mil embates y ahora crecemos al calor de nuestras excelentes condiciones para la logística y de nuestra capacidad de innovación. Tenemos también la suerte de poder seguir «vistiendo aragonés», de seguir siendo ese conjunto de excepciones no tan pequeño que han configurado una historia y un presente propios, con personalidad. Seguiremos por ese camino, siendo motor de cambio, como decía el lema de nuestra pasada fashion week, porque en el fondo, y como reza en el en el título de este artículo, somos lo que vestimos.