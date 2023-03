Beneficios robados y tope del gas

Hace ya un par de meses escribí una columna en la que aventuraba que el 2022 iba a ser el año con mayores beneficios de la historia para las empresas del Ibex. Me equivoque, ha sido el segundo mejor de la historia cerca del primero. 56.000 millones en 2022 y 57.000 millones en 2021. Más o menos lo que ha costado construir todas las líneas de AVE que hay en España durante 30 años. Como todo el mundo sabe los economistas son gente que se equivoca y después te explican por qué se han equivocado. Yo no voy a ser menos. Mi equivocación se debe a lo que se llaman resultados extraordinarios. Para que se entienda, en 2021 Telefónica vendió trozos de su empresa con los que obtuvo unas plusvalías de 7.000 millones de euros, lógicamente tú no puedes vender por segunda vez lo que ya has vendido, por lo que bajó mucho su beneficio en 2022.

En todo caso es poco relevante, lo relevante es que las empresas del Ibex se han forrado. Y aquí llega lo que quería comentarles. Hace un par de semanas hubo unas declaraciones que hizo el señor Bogas, que como es normal no sabrán quién es. Este señor es el CEO (el jefazo) de Endesa. Esta empresa obtuvo un resultado de 2.541 millones de euros, su mejor resultado en 10 años. No está mal. El susodicho CEO dijo, según recogen diversos medios de comunicación, que de no haberse regulado los precios de la electricidad y el gas (el famoso tope del gas), el resultado de la empresa habría alcanzado los 6.000 millones. ¿Qué significa esto? Que, gracias al cambio en la regulación del mercado eléctrico, Endesa no ha podido extraer 3.500 millones de los consumidores, ni más, ni menos. Seguramente, aunque no tenga datos, ni declaraciones de sus CEO, en el caso de Iberdrola, EDP y Naturgy (el resto del oligopolio) las cifras sean parecidas. Es decir, extrapolando grosso modo y dando por buenos los datos dados por el jefazo de Endesa, podemos concluir que el tope del gas ha provocado que los consumidores nos hallamos ahorrado el pasado año una cifra que puede rondar los 10.000 millones de euros. Bendito tope del gas. Pero la reflexión que me hago yo es la siguiente: si en un año que ha funcionado el tope del gas, han dejado de ganar tanto, ¿cuánto han ganado todos los años en que no ha habido tope del gas? O dicho de otra manera: ¿cuánto dinero nos han expropiado (por no decir robado) legalmente los últimos 20 años?.