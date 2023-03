La nuevaselectividad

Educación ha dado a conocer su prueba piloto para la nueva selectividad. Algunos pedagogos apoyan aspectos de los cambios, quizá con razón. Parte de las críticas pueden tener algo de idealización del pasado, pero también hay motivos para la desconfianza: la matraca a favor de la competencias no significa nada en el mejor de los casos, y, cuando la miras de cerca, revela un desprecio acomplejado hacia el conocimiento. En nombre de ideales progresistas, la educación pública renuncia cada vez más al ideal del ascensor social, mientras se incrementa la segregación: las élites pagan educaciones cada vez más caras, donde se obtienen títulos y credenciales que indican que tienes dinero para ir a los sitios que los ofrecen y por tanto puedes acceder a las profesiones que los exigen.

Por supuesto, leo, la reforma nos permitirá ¡homologarnos!: sigue una tendencia en marcha en «los principales países desarrollados». No se toman la molestia de decir cuáles son esos países, aunque estoy seguro de que en esos países desarrollados se puede estudiar en la lengua oficial, algo que no ocurre en parte de España.

En lengua y literatura se renuncia al análisis sintáctico: «Se valorará la corrección sintáctica de las respuestas» (la más larga tiene 300 palabras); es decir, «su capacidad de aplicar los conocimientos teóricos sobre sintaxis que han estudiado». Mi hijo de cinco años emplea subordinadas, aunque por lo que he podido saber no tiene conocimientos teóricos de sintaxis. La tendencia abre caminos insospechados: como la gente sabe caminar o comer, no es necesario que examinemos sus conocimientos sobre el aparato locomotor o digestivo: su organismo ejecuta la práctica, así que debe conocer la teoría. Aplicando esta doctrina simplificaríamos mucho el currículum. (En la prueba de latín hay análisis morfosintáctico, en cambio.)

No habrá preguntas «grandes» sobre los movimientos literarios históricos porque eso, dicen, quita tiempo de lectura: los estudiantes querrían estar leyendo La lucha por la vida, pero no pueden porque deben memorizar media docena de nombres. (En mis tiempos la literatura estaba excluida por completo, gracias a otra ley progresista). Salvador Pons, catedrático en la Universidad de Valencia, ha señalado en Twitter las chapuzas del proceso y el ninguneo a los expertos.

Sergio Mira Jordán hace un interesante análisis del examen y muestra que el énfasis en la competencia y el pensamiento crítico es pura propaganda, que la respuesta aparece en el enunciado de las preguntas, que la prueba resta valor a la ortografía y la redacción, y que sigue en «la línea del vaciado humanístico al que nos obliga esta ley»: es decir, en el fomento de la desigualdad, el empobrecimiento de lo común y en la imposición de la grotesca idea de que para razonar más hay que saber menos.