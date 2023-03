Convencer al abuelo

El debate de ayer entre Pedro Sánchez y Ramón Tamames me recordaba a la conversación que tendría un nieto modernillo con su abuelo. Esa delicadeza de formas, esas sonrisas de «qué dice este hombre», esa condescendencia con las salidas de pata de banco del señor mayor. Porque Tamames, en el debate de ayer, me recordaba a un abuelito con esa actitud de «los jóvenes no sabéis nada de la vida». Tamames ayer estaba en el asiento irritado porque en el Congreso de 2023 no se le rendía el respeto debido a las canas. Estaba allí sentado ignorando olímpicamente a Santiago Abascal, incluso en la postura corporal. Él había venido a explicarnos a todos lo que funciona mal en este país. Que llegó del bracete de Abascal, pues muy bien. Pero el protagonista era él. Para una vez que le dejan contar sus batallitas sobre sediciosos y la ETA... Y eso que al cierre de esta columna Tamames todavía no había tenido que oír a las vehementes mujeres de Podemos. Sí que tuvo un avance de la política del siglo XXI con la diatriba de Yolanda Díaz, que menos considerada con las canas que Sánchez, le lanzó datos a la cabeza sin misericordia. En mis tiempos, pensaría Tamames, las señoras sabían cuál era su sitio. No descartemos, cuando acabe la ronda de réplicas de todo el arco parlamentario, que el candidato de Vox esté seriamente arrepentido de haberse presentado. Pero qué cantidad de partidos hay en este parlamento, y tienen que hablar todos con lo largo que se está haciendo… Puede que pensamientos como estos se le pasen por la cabeza, pero ¿te imaginas que, tanto hablar, la oposición en pleno acaba convenciendo a Tamames de lo inconveniente de su moción de censura? Al paso que vamos, cualquier cosa es posible.