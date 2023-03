¡Gooool en la Condomina!

De repente se cuela la noticia; Gol en la Condomina. Ha sido en medio del escándalo de un tal Negreira. Sale el sujeto en imágenes de hace años, en compañía de otros compinches intelectuales de colegio de árbitros, fumando y con varias capas de chuletones de asador donostiarra a modo de faja. Parecen fotogramas de desecho de El Padrino de Coppola; pero no; esto es todo español y mucho español, que decía M. Rajoy –el que hizo de presidente, no el que sigue en paradero desconocido–. Pura mugre marca España que ya ni nos avergüenza, porque cuando no es el Tito Berni es el amiguito del alma del Bigotes, o la otra, la de los martillazos a los ordenadores y la vergüenza en diferido, o el de los cafelitos en Sevilla y dime qué necesitas que soy el hermano de mi hermano, y otros etcéteras que nombrar no quiero, que se acaba la página y el poco humor que nos queda.

Ahora, decía, para entremés entre dramas, nos viene esto; como si se hubiera colado el dato —ojo al dato que decía el otro— pues eso, ojo al dato: que los árbitros de la futbolina nacional cobran un estipendio de diez o doce mil euros al mes cuando no hacen nada (a ver si puede ser en negrita, hombre, que lo merecen). Cuando hacen algo (dos horas a la semana) cobran, además, otros 4.500 por partido arbitrado; viajes y dietas aparte. O sea un árbitro viene a salir al año… sumen ustedes que a mí me da la risa floja. Pero todo el mundo impasible el ademán; así que normal, según la opinancia profesional del ramo de tertulianos, locutorios, redacciones y demás centinelas de occidente del así llamado cuarto poder; aquí no pasa nada, total, si son dos docenas o menos. ¡Vamos, que no es dinero! Claro es que un árbitro de la futbolina nacional ha de completar largos años de dura preparación científico-técnica y filosófica para lograr la mayor capacidad de discernimiento en el ejercicio de su sagrada misión. Al fin y al cabo han de determinar si la patada en el área fue o no fue penalti, o si la línea del fuera de juego era recta-recta o recta astuta, que ya se sabe que hay rectas que son curvas mentirosas de una circunferencia de radio infinito haciéndose pasar por rectas. O sea que es mucha la responsabilidad. Vas a comparar con un maestro al que le sueltan cinco horas por día a treinta cachorros-as perfectamente educados por unos progenitores responsables como solo lo somos los padres y las madres españoles y ñolas. O con un cirujano que opera a corazón abierto; o con el bombero que se mete en el monte ardiendo a cincuenta grados a la sombra. Cómo vamos a pagar estas menudencias igual, o la mitad siquiera, que la ingente tarea de esta nómina de sacrificados héroes, gracias a los cuales el circo sagrado del fútbol puede llevarse a cabo para deleite del paisanaje, contribuyendo además a su educación y su sentido cívico. Porque es sólo asomarse a un estadio y comprobar los muchos beneficios que este súper espectáculo ofrece a la convivencia: respeto, educada discrepancia, ganar o perder sin humillar al contrincante… etcétera; en fin una escuela para el progreso social en todas sus vertientes. Así que cómo regatear mil euros siquiera al estipendio de esta minoría, llamada seguramente desde su más tierna infancia por esa peculiar vocación. Para otros el balón, para otros los millones en fichajes y demás. Ellos se conforman con doce mil al mes por nada; mas cuatro mil quinientos por partido. ¡Eso es un convenio! ¡Que nos negocien las pensiones, coño! – O sea, que dice usted que un árbitro español de fútbol, con jornada laboral de cero días, cero horas; diez mil al mes; y con dos horas de jornada semanal, quince mil al mes; y luego tenemos un médico, un maestro, un enfermero, un… no, mire; usted es un demagogo, eso es lo que pasa –me dice uno que me estaba oyendo distraídamente–. Añadir, por cierto, que, en Inglaterra, donde la futbolina goza de mayor poder económico según parece, los árbitros no cobran ni la mitad; pero claro, allí no tienen la marca España, los muy atrasados. Se pueden consultar los sueldos ingleses enseguida aquí mismo, en la internet planetaria de Google. Y salen, oiga. Pero los de los árbitros españoles no; qué cosas. –Al ser los mejor pagados de Europa, les dará pudor que se sepa– me dice el imbécil de antes. Y al final vamos entendiendo lo que pasa en la nación de naciones, que dice don Tamames primero de la gran nación de naciones, en corrales ya para la corrida inminente del discurso. –Eso pasa porque no se vota como habría que votar– suelta otro. –Si se votara bien, esto no pasaba. –Pero oiga, ¿qué es votar bien? –Uy, eso… eso sólo lo sabe don Vargas Llosa, que por algo es premio Nobel; me vaya usted y se me lo pregunte. Y así todo por aquí.