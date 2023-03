En aquel famoso cuento de Lovecraft titulado El viejo terrible, el siniestro protagonista era un anciano al que tres ladrones iban a robar. Pero, en lugar de enfrentarse a un indefenso y decrépito individuo y atracarlo fácilmente, como esperaban, saldrían escaldados (si es que salían) de aquella tenebrosa casa donde el solitario ermitaño vivía conservando misteriosos poderes…

En la moción de censura, los viejos terribles han sido Ramón Tamames y Fernando Sánchez Dragó.

Antiguos comunistas, pero reconvertidos hoy en ideólogos, adalides y candidatos de la extrema derecha, ambos han paseado por el Congreso de los Diputados su narcisismo psicológico y su caspa ideológica con un descaro mucho más propio de la juventud, y en cualquier caso digno de estudio.

Asimismo debería ser materia de análisis la extraña e ilógica razón por lo que la ultraderecha siente semejante fascinación hacia estos viejos y renegados trotskistas. Sensu contrario, habría igualmente que analizar los motivos por los que la izquierda radical acoge en su seno íntimo a antiguos falangistas, camisas azules, franquistas o ultras. Como, por ejemplo, en UP a Jorge Verstrynge, otro inconformista, desclasado o narcisista, y también en camino de convertirse en viejo terrible.

No es la sabiduría de ellos, su obra o pensamiento, pues hace tiempo que no escriben nada que valga la pena (en el caso de Verstrynge, nunca), sino la incomprensible pirueta de sus ideas lo que, al parecer, mueve a sus nuevas formaciones de acogida a enarbolarlos como «independientes» frente al poder que aspiran a derrocar.

Ninguno de estos saltimbanquis es, sin embargo, un «independiente», como falsamente se ha presentado a Tamames. Ningún intelectual español actual, serio y prestigioso aceptaría ser candidato de Vox en una moción de censura de no identificarse plenamente con las siglas y postulados de Santiago Abascal. Militen o no, vayan a militar o no, a formar o no parte de sus listas electorales o comités de dirección, la integración de Sánchez Dragó o de Tamames en Vox es absoluta. Como candidato al gobierno en una moción de censura, Tamames no ha representado «independencia» alguna, sino la dura y pura transmisión de los argumentarios de Vox.

A la vejez, viruelas...