Circo-manía

Johny, la gente está muy loca. What the fuck! ¿Les suena? Loca People del disc jockey y productor español, Sak Noel. Sonaba en las ondas en el 2011. Todavía hoy lo hace. Una loca canción que viene a poner de manifiesto la vida loca de España, fiesta todo el día, día y noche. Fiesta y circo también, asegurados. Fíjense estos días de moción de censura. Ridículo absoluto. Lastimosa la figura de Tamames, qué a sus 91 años de edad, parece haber perdido el norte, haberse enajenado o bien haber sido abducido por la misma cabeza que está dirigiendo las acciones de unos cuantos popes del momento, cuya máxima pretensión no es otra que la de montar un circo de los grandes.

Para muestra: dos botones. Un expresidente de los Estados Unidos, Mr.Trump anunciando en redes su detención por haber comprado el silencio de una porno star con la que debió mantener un tórrido escarceo poco antes de las elecciones de 2016 en las que derrotó a Hillary Clinton, azuzando a los suyos para recibir apoyo masivo y así conseguir ganar tiempo y paralizar los mecanismos legales. Del otro lado, el que fuera su homólogo en Rusia, y también compañero de perversiones, el todavía presidente, Mr. Putin, a su marcha circense, cual vaquero del este, matando indios-ucranianos a mansalva, amenazando a Occidente con tomar represalias por la entrega de munición de uranio empobrecido que los británicos han hecho llegar a los ucranianos (pues lo entiende como el uso de armas con componentes nucleares), al tiempo que conversa con el líder chino, y anuncia que podría empezar a dar pasos hacia ese plan de paz que le presentaba Xi Jinping. ¿Se creen ustedes algo de este gran circo mundial? «What the fuck». Tomen asiento, la función va a recomenzar en esta era de circomanía.