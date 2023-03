Alerta: incendios en primavera

El primer gran incendio forestal del año ha llegado a Aragón recién estrenada la primavera y solo unos días después de despedir el invierno. El hecho resulta insólito e inesperado, aunque las elevadas temperaturas y la sequía que sufre España durante los últimos meses son factores que invitan a pensar que habrá que comenzar a acostumbrarse a un escenario de grandes y virulentos incendios y que estos lleguen antes de la previsto. El fuego, que se declaró el pasado jueves en el municipio castellonense de Villanueva de Viver y que afectó a varios núcleos de la provincia de Teruel, es solo un aviso a navegantes. Las llamas han arrasado 4.000 hectáreas (800 de ellas en la comunidad) y han obligado al desalojo de 1.500 vecinos de distintas poblaciones (250 en Olba y San Agustín). No es novedad, por tanto, que Aragón esté en el punto de mira, ya que se trata de una comunidad muy extensa en territorio, con grandes masas forestales y una población repartida de forma muy desigual.

El pasado verano, en el que las temperaturas rebasaron los 40 grados durante más de 40 días en la comunidad, fue el segundo peor en los últimos 28 años, solo por detrás del fatídico 1994, año en el que se quemaron 30.000 hectáreas frente a las 20.236 de 2022. La peor parte se la llevaron Nonaspe, Castejón de Tornos, Ateca y el Moncayo. Este precedente y el episodio que se está viviendo ahora en Teruel y Castellón obligan a hacer una profunda y seria reflexión sobre cómo actuar ante crisis de este tipo.

La dotación de medios y de personal suficiente ha de ser, en primer lugar, un aspecto que no admite discusión cuando en juego no solo están vidas sino un entorno natural del que viven ciudadanos que habitan en el interior de Aragón. Este jueves, trabajadores de Sarga que se ocupan de la extinción de incendios suspendieron la huelga indefinida para ayudar en el incendio. La protesta obedece a que la partida destinada en el presupuesto de 2022 a la prevención y extinción (3,5 millones) no recoge las mejoras reivindicadas por unos trabajadores que se juegan la vida.

Sería conveniente también ser inflexibles con la quemas agrícolas y con el uso de maquinaria en situaciones de alerta roja, algo que ya provocó más de un incendio en Aragón el pasado año. Además, resulta vital en estos casos mejorar todavía más la coordinación y las alertas tempranas, decisivas a la hora de actuar con eficacia. Compartir recursos y equipos entre las administraciones es clave en la lucha contra el fuego. Y sobre todo, hacer un llamamiento a la prudencia de todos porque hay demasiado en juego.