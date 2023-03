Columnade concurso

No lo sospechas, querido lector, pero en estos momentos te encuentras en un concurso de televisión. Se trata de un programa humilde, con forma de columna. El presentador, que coincide que soy yo, es un impresentable, y el público son tus familiares y amigos, pero el premio que se entrega es gordo. Si aciertas una sencilla prueba, puedes ganar, agárrate, ¡un millón de euros! Bueno, entre tú y yo, si aciertas, solamente te vas a llevar un aplauso. No me mires así. Es que estoy fatal de liquidez. En cualquier caso, vamos a jugar con la imaginación. La imaginación es lo más grande que tenemos. Vamos a imaginarnos que de verdad de verdad te estás jugando un millón de euros. Madre qué tensión. Si aciertas, tus familiares y amigos te dirán: «Eres el más grande. Págate algo», y ese tipo de cosas. Y si no aciertas, pues no pasa nada. Que tengamos salud. Te explico la prueba. Tienes aquí en la mesa tres cubos. Como se puede ver, miden lo mismo. Pero ojo, no pesan lo mismo. Tienen diferente densidad. Tienes que sopesar los cubos y levantarlos un par de segundos y dejarlos sobre la mesa, de uno en uno, en el orden que prefieras. No los podrás volver a tocar. Me tendrás que señalar en primer lugar el que pesa menos. Y yo lo pesaré en esta báscula. Luego el que pesa un poco más. Y lo pesaré. Y por último el que pesa más del todo. Y lo pesaré. Si los pones en el orden correcto, te llevas un millón imaginario. No hay comodín ni llamada al público, así que empieza cuando quieras. Bien, muy bien. ¿Cuál es el que pesa menos? OK. Lo peso. 500 gramos. ¿Y el que pesa un poco más? Señalas el de la derecha. ¿Seguro?, pregunto. Asientes, no muy convencido. Lo peso. 800 gramos. Te ofrezco medio millón de euros si te plantas. ¿Tomas el medio millón o vas a por el millón? «Hombre, he venido a jugar», sentencias, «A por el millón». Peso el último entonces. 1.000 gramos. Un aplauso.