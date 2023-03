El látigo de la soberbia

El aire de suficiencia de los soberbios se ve a la legua, suelen ser personas molestas que generan antipatía, aunque también las hay que, siendo educadas, de manera sutil, ejercen una superioridad que humilla a los demás. En la familia, en el trabajo, en las relaciones sociales, cuando vivimos la experiencia de topar con personas que calificamos de soberbias, solemos criticarlas, y también nos gusta descargar nuestro rechazo hacia este tipo de personas cuando se trata de políticos, famosos, mandatarios o nuestros jefes. Sin embargo, quienes gastamos nuestras energías en calificar a este tipo de personas, no nos vendría mal reflexionar cómo llevamos nosotros este defecto.

Según la Real Academia Española, la soberbia se define con dos acepciones: una, como el sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos; otra, como la rabia o enfado que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad. Con frecuencia solemos percatamos del sentimiento de suficiencia o altanería de los otros, de sus enfados ante las contrariedades que les surgen en el día a día, sin embargo, no nos damos cuenta de que nosotros también caemos en esta imperfección. Por eso, es necesario conocerse bien y tener personas a nuestro alrededor que con sabiduría y cariño nos hagan caer en la cuenta de este problema.

Todos tenemos episodios de soberbia. El que esté limpio de culpa que tire la primera piedra. Es verdad que esta debilidad tiene formas variadas de manifestarse en cada uno de nosotros. La manera más clara y odiosa de percibirse es cuando la soberbia es el látigo del furibundo que fustiga y aniquila de forma abyecta a quienes tiene como inferiores o no siguen sus dictados. Pero también nos encontramos con aquella soberbia de quienes suavemente y poco a poco van minando el interior emocional del otro, vulnerando su vida psíquica. El soberbio maltrata a los demás, exige un trato especial para sí, suele ser susceptible y dado a emplear el lenguaje sarcástico, con la intención clara de molestar a los demás. Mi deseo, en este artículo, es suscitar una oportuna reflexión sobre este problema tan arraigado en la naturaleza humana, reconocer en nuestra personalidad esa despiadada forma de actuar que, sin darnos cuenta, probablemente, está haciendo más difícil la relación con los demás, o no terminamos de vivir armónicamente nuestra vida social con personas de nuestro entorno inmediato, especialmente en nuestra profesión o en nuestra familia, donde la vida se puede convertir en un infierno.

Generalmente, cuando padecemos de soberbia actuamos con una gran ceguera; nuestro egoísmo es tan fuerte que nos impide percibir nuestra forma de actuar con los demás, y anulamos nuestra conciencia para que no nos acuse de hacer sufrir al otro. La base de la soberbia está en la vanidad y en la egolatría, lo que nos conduce a querer tener razón en todo, saber más que nadie, ignorar a los demás, tirar por tierra cualquier pensamiento del otro que no esté en consonancia con el propio... en definitiva, podemos caer en la paradoja de criticar ácidamente a otras personas y no darnos cuenta de que estamos siendo soberbios, haciendo daño a nuestros compañeros, familiares, subordinados, jefes, etc... El látigo de la soberbia lo vemos pronto cuando se trata de los demás, pero no lo percibimos en nosotros; por ello sugiero lo que dijo el filósofo griego Sócrates: Conócete a ti mismo. Meditemos y pidamos ayuda para desechar la idea de creernos el rey del mambo.