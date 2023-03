Un sensacional documento.

Para un periodista de investigación, el secreto de sus fuentes viene a ser lo que para el sacerdote la obligada discreción del confesonario. Y así, precisamente, se titula el nuevo libro de Fernando Rueda, firmado al alimón con Mikel Lejarza: Secretos de confesión (Roca editorial).

Una lectura apasionada y ciertamente extraordinaria que nos sumerge hasta el origen mismo tanto del oficio público del investigador como del trabajo privado, secreto, reservado o confidencial del agente a quien Fernando Rueda va a invitar a contarnos su pasado: Mikel Lejarza, apodado El Lobo. Aquel legendario infiltrado en la organización terrorista ETA cuyas revelaciones supusieron las primeras grandes derrotas de la banda a manos de la Policía Nacional, Guardia Civil y demás efectivos del Gobierno español.

En Secretos de confesión, tanto el propio Mikel Lejarza como un Fernando Rueda en quien el exagente secreto ha confiado plenamente nos van narrando la historia de El Lobo desde diversos puntos de vista, además de los suyos propios.

Familiares y antiguos compañeros de Mikel Lejarza en los servicios de espionaje aportan testimonios que irán iluminando las zonas de sombra de este héroe olvidado, nunca suficientemente reconocido, que no vaciló en arriesgar una y cien veces su vida para asestar al terrorismo etarra los más mortales golpes desde su fundación. Rodeado de asesinos, Mikel conseguiría hacerse pasar por uno de ellos demostrando tal capacidad de simulación que llegaría a formar parte de las primeras direcciones de ETA en asuntos de intendencia. Por suerte, nunca le propusieron formar parte de aquellos comandos que tanta sangre inocente vertieron, y que habrían acabado con él a la mínima sospecha de que no era quien decía ser. Un libro escalofriante y revelador en cuyas grabaciones El Lobo sostiene opiniones tan aparentemente paradójicas, pero en el fondo tan verdaderas, como la razón que inspiró y sostuvo su misión, la legendaria Operación Lobo: «Yo tenía una causa, derrotar a ETA, pero ellos no tenían ninguna». Lo que El Lobo se encontró en aquel nido de serpientes no fueron ideas políticas, una lucha utópica por la independencia del País Vasco, sino la delictiva orgía de puros criminales que disfrutaban con el sufrimiento de sus víctimas.

Un sensacional documento.