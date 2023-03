Teatro y vida

El Día Mundial del Teatro nos ha recordado la relevancia y pujanza del arte de la representación. Viejo como la cultura occidental, como las letras españolas, como el drama griego y la farsa romana, viejos y sabios Calderón y Moliere, ancestrales o fundacionales Eurípides o Shakespeare… Y toda esa riqueza al servicio de la expresión y del sentimiento humano en base a una de sus grandes inclinaciones y enigmas: la representación de la vida por medio de la actuación.

Como espectador, mis vivencias con el teatro son casi tan largas como mi uso de razón. He visto de todo y espero seguir disfrutando de los espectáculos teatrales por el enorme conocimiento, riqueza y placer que me aportan.

Como autor dramático, mi experiencia es muy reciente, del año pasado, y partió de la adaptación de una de mis novelas. Su estreno fue uno de los momentos más emotivos de mi carrera literaria. Ver a los espectadores atentos, intrigados, raptados por la emoción y el argumento; ver a mis personajes en escena, cobrando vida en los cuerpos y en las voces de actores y actrices, sintiendo y expresándose tal como yo los había creado fue algo que me conmovió profundamente y que me abrió una puerta a un mundo mágico del que ya no quiero marcharme, ni siquiera salir. Para quedarme, y para que los actores y espectadores me acepten de nuevo, he escrito una comedia que se estrenará este año, y de la que espero obtener las mismas o mayores satisfacciones.

Para cada autor o director, el teatro es algo siempre distinto. Unos destacarán los textos, otros las interpretaciones, la dramaturgia, las atmósferas, las luces, el vestuario... Siendo, al final, un todo, como lo es el cine, pero mucho más vivo y real, y, en la mayoría de los casos, más artístico.

Cuando cada nuevo director de la escena teatral se propone renovarla, tiene a su favor el misterio que, todavía hoy, sigue encarnando el teatro. Su inasible esencia, hecha de la misma arena del tiempo que se escurre entre nuestros dedos, hecha del aire de las mismas ilusiones que flotan en nuestra mente, define la vaporosa felicidad del espectador que ríe y llora frente a los sueños de otros, frente a las actuaciones, interpretaciones o imitaciones de otros, frente a esa magia siempre renovada, antigua y presente, ancestral y futura, del teatro que nos consuela, estimula y perturba... como la vida.