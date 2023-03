Curioso que Mr. Aliaga se despidiera del hemiciclo aragonés, con un «Adiós con el corazón», esa mítica canción de tuna. Muy bien traído, señoría, especialmente para un tunante (que no tuno) como vos. «Satisfecho y feliz trabajando con el Gobierno» se va el pájaro tinto, que alegre canta por la mañana. Despedirse «no quisiera», pero «esas cosas convulsivas del aragonesismo», le han obligado. Balones fuera. Es la táctica Aliaga. Lo de entonar el mea culpa no va con su Excelencia, y eso que presume vuestra merced de ser católico. Va a ser que el latín y las oraciones en esa lengua no son su fuerte, y menos el hecho de pedir perdón por los errores cometidos. Tan solo le hemos escuchado una tímida disculpa, por «si a alguien le he ofendido con mi vehemencia». No es vehemencia, Sir Arthur, son la falta de competencias y de cumplimiento con sus deberes éticos y políticos, las que le han llevado a entonar ese «Adiós con el corazón». El resultado de sus acciones ha sido el que (aunque tarde, pero con justicia divina), le ha sacado del terreno de juego del aragonesismo. No han sido los demonios los causantes de su salida de la escena PAR. Ha sido usted mismo, en calidad de comandante en jefe de esa jerarquía demoniaca con vestes luciferinas que hasta hace poco lideraba, el único responsable de su caída al abismo infernal. Aunque, como usted bien dice, «hay que admitir y encajar los golpes, para eso estamos los católicos donde estamos». Es por ello, que pena por usted, ninguna, ya que, en breve, como buen católico, podremos verle repuesto de su castigo divino, y alistado en otras filas demoniacas de igual o peor calado. Así que, al despedirme de ti, Aliaga, no me muero. Ya siento llevarle la contraria a la famosa canción de tuna.