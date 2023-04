En algún encuentro o charla sobre novela negra me he acordado de Oscar Wilde y le he traído a colación como integrante del género. No en su pureza, claro, pero sí en escenas que, al leerlas, se me quedaron grabadas, y que hoy sigo recordando por su contundencia, eficacia y vinculación con la literatura de crímenes.

Una de esas escenas paradigmáticas la protagonizaba Dorian Gray, el gran personaje de Wilde. Su novia, una modesta bailarina, de clase social muy inferior a la suya, se había suicidado por culpa de su desdén, al sentirse despreciada por él. Muchos años después, el hermano de la bailarina, un marinero ausente todo ese tiempo de Londres, buscará a Dorian para vengar la muerte de su hermana. Lo encontrará en los muelles, saliendo de un fumadero de opio. Irá a por él, dispuesto a pasarlo a cuchillo, cuando, a la luz de un farol, verá un rostro tan joven, tan inocente, que no podía ser el del hombre que buscaba... Ese pacto de Dorian con la eterna juventud, pero a costa de perder su alma, ha resistido tan bien el paso del tiempo que, de la mano de la editorial Navona, nos llega ahora El cuadro de Dorian Gray (con la peculiaridad de este nuevo título –más acorde al original wildeano, The picture of Dorian Gray– y con una nueva y magnífica traducción de Alejandro Caja). En el prólogo, se incluyen algunas de las más famosas sentencias o paradojas de Wilde sobre la naturaleza humana, sobre el amor y la secreta esencia del arte, que él persiguió durante toda su vida, acercándose mucho a su verdad. Para ello, tuvo que alejarse tanto del realismo como del romanticismo, las dos grandes corrientes de la narrativa del siglo XIX, ninguna de las cuales le convencía en su totalidad. Ya dentro de la novela nos volverá a maravillar la traza de los personajes, de una exquisita delicadeza, increíblemente vivos y, al mismo tiempo, muertos para cualquier otra observación o análisis que no procediera de las mismas fuentes artísticas en las que ellos bebieron. Su papel, su pasión estribaba en satisfacer los placeres y las pasiones de los demás mediante la seducción del lenguaje, su gramática, su música y los más profundos sentimientos que el autor fuera capaz de adjudicarles para convertir cualquier lectura suya en una búsqueda de la perfección. Dorian Gray, la novela de un genio...