Volvemos con la murga, y digo que volvemos porque no soy sólo yo, somos un buen montón los 'locos' que volveremos a tomar las calles en esta frenética semana que se nos viene por delante.

Despuntaba el año y ya hubo alguno que comenzó a soliviantarse a través de las redes, porque los 'locos de siempre' le fastidiábamos la siesta… he de confesar que como cofrade que soy, desde hace más de treinta años, ante semejante comentario, hice lo que denomino 'limpieza de buhardilla' y eliminé, sin remordimiento alguno, a las mal llamadas 'amistades' de mi 'facebook' que se glosaban con tales comentarios. Llámenme radical, llámenme intolerante, llámenme cómo les apetezca, pero si alguien de mi entorno realiza comentarios peyorativos hacia mi forma de celebrar la Semana Santa, no puedo considerarlo 'amistad'. Y es que hace unos meses comenzaron a sonar por las inmediaciones de Zaragoza los sonidos propios de nuestra Semana Santa. Tambores, bombos, matracas, carracas y cornetas resuenan desde hace días por entre las arboledas, parques y polígonos. ¡PREPARADOS!

Muchas serán las novedades para este año, pero destaco una entre todas. No todos los años podemos disfrutar de un Paso nuevo en nuestras procesiones y, si la memoria no me falla, quizás hace unos cincuenta años que un Paso nuevo no ha sido realizado por un escultor zaragozano. Víctor Carazo nos regalará la vista con una excelsa talla, del nivel de los grandes maestros escultores, el Paso de la Santa Faz. Considero una suerte para nuestra ciudad el contar con un escultor de tan magna calidad y me parece estupendo que la Cofradía de Cristo Abrazado a la Cruz y de la Verónica haya apostado por un escultor novel zaragozano. Estamos, sin duda, ante un evento histórico. ¡LISTOS!

Setenta y cinco años cumple nuestra Junta Coordinadora, y esta tarde todos estaremos invitados al pregón que da inicio a nuestra semana grande. Convocado por la Junta y coordinado por la Congregación de esclavas, contará con la teóloga zaragozana María Cristina Inogés-Sanz como pregonera. Seguro, dado su currículo, que nos hará partícipes de esa sinodalidad que recorre a la Iglesia del siglo XXI. ¡YA!