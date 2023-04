El próximo martes se disuelven las Cortes y la décima legislatura autonómica aragonesa inicia el tramo final que desembocará el 28 de mayo en las elecciones. Se pondrá así punto final a una de las legislaturas más extrañas pero al mismo tiempo productiva porque ha generado una gran estabilidad institucional y una paz social ideal para atraer negocios y empresas y mantener unos números económicos muy buenos. A ello ha contribuido la renuncia de los cuatro partidos que están en el Gobierno a airear los temas en los que no se ponen de acuerdo; la pandemia, que provocó un todos a una inicial muy efectivo (no solo de los políticos sino de la sociedad en general); la ausencia de una oposición con carisma hasta la llegada de Jorge Azcón a la presidencia del PP, y la habilidad de Javier Lambán para desenvolverse con facilidad ante las circunstancias que se han presentado. La guerra en el corazón de Europa y sus consecuencias también se han vivido intensamente, pero ni ha agitado ni ha facilitado la vida política. Eso sí, en la recta final de la legislatura ha salido lo peor de todos. Los del cuatripartito han dicho realmente lo que piensan, la oposición ha sacado punta a todo, los socialistas se han vestido de guerreros como si estuvieran en Madrid para responder a cualquier crítica y los gritos en la Aljafería, los insultos velados y las amenazas de ir a los tribunales están a la orden del día. Como en Madrid. Ah, y los partidos de centro no saben dónde están.

El presidente aragonés fue hábil amarrando casi desde el mismo día de las elecciones del 2019 al PAR y lo fue también para conseguir que las organizaciones patronales, las sindicales, y los grandes empresarios le siguieran en su quehacer durante los largos meses del covid. Ese plus llegó unido a que el parlamento aragonés era un bálsamo puesto que la oposición de derechas estuvo adormilada, primero porque PP y Cs (con el apoyo de Vox) tenían que gobernar también otra institución fuerte como el Ayuntamiento de Zaragoza. Y aparte, porque el líder de Cs se convirtió en la quinta pata del Gobierno, al PP le faltó la rasmia que tiene ahora y Vox no tiene nada que ver con el partido que está implantado en otras comunidades. IU, desde su minoría, se convirtió en el único grupo capaz de levantar la voz, sin ninguna anestesia. La sanidad pinchó, como en toda España, y en el Gobierno también se vivieron momentos de mala salud, pero afortunadamente una y otros evolucionan satisfactoriamente. En economía se fue tejiendo una alfombra (roja o del color que quieran) para poder presentar decenas de anuncios de compañías que quieren ubicarse en Aragón. La logística, la agroalimentación, la tecnología, la energía, la industria sanitaria... Hasta 9.000 empleos y más de 3.800 millones de euros se han anunciado para los próximos tiempos y la DGA ha dado el interés general para 35 proyectos. La maquinaria de todas las partes económicas del Gobierno aragonés ha funcionado. Solo a última hora el cuatripartito ha visto cómo se empezaba a poner muy cuesta arriba el final de la legislatura. Y casi pidiendo la hora, se ve cómo la ola nacional del PP puede ser una amenaza, las divisiones PSOE-Unidas Podemos en Madrid pueden salpicar a Aragón, y los votos de Ciudadanos y PAR pueden ir en una mayoritaria dirección. Hasta Podemos y CHA han visto que tienen que explicar claramente con qué política de Lambán no están de acuerdo aunque estén con él. Por no hablar de Teruel Existe, a los que desde el socialismo aragonés se les empezó mirando muy mal y con los que ahora intentan buscar (como el PP) cuantos más puntos de coincidencia mejor. Y en buena sintonía. Van a ser casi dos meses de toma y daca, de verborrea política para que los electores vean que cada uno es el mejor para gobernar. Lo de siempre. Curiosamente, los cuatro del Pignatelli firmarían repetir la experiencia. A ninguno le fue tan mal. Aragón tampoco ha salido perjudicado. Aunque este repecho final les está costando mucho a todos.