Intolerancia delictiva

El otro día me hice una cuenta de twitter. Cuando conseguí que por medio de demanda judicial, vacunarán a miles de policías y guardia civiles en Cataluña hace un par de años, la tuve que eliminar porque las amenazas graves iban en aumento.

Un dirigente político denunciaba que unas señoronas les habían insultado, y amenazado en un restaurante por su condición de homosexuales, con frases como «maricones de mierda, sidosos, etc», entre otras lindezas.

Yo, con mi perfil de un seguidor, se me ocurre escribir que eso son varios delitos y que se tendría que detener a esas señoras , y abrir diligencias previas. Lo que yo pensaba que era normal , parece que no lo es. Empecé a recibir insultos, diciéndome de todo menos bonito, por defender en lo que yo creo.

Con este sentido hecho, he entendido claramente porque son un colectivo vulnerable .

Debo ser un ingenuo cuando pensaba que esto prácticamente ya no existía, pero viendo la reacción de la gente, escondida en cuentas anónimas, me he dado cuenta que queda mucho camino por recorrer.

Por supuesto no he borrado mi tweet, y si por expresar mi opinión jurídica respecto a lo que, a mi criterio son hechos delictivos, la gente me insulta, no me importa, porque sé que es lo correcto. Ya no en el plano jurídico, sino en el plano personal, porque hay que defender al más débil.

Que la gente siga pensando que dos personas del mismo sexo son «maricones de mierda o sidosos», es algo más propio de tiempos de la Inquisición. No le añado lo de Santa porqué de Santa tenía poco.

En la época de la Inquisición se quemaba en la hoguera a los homosexuales, tan lejos y tan cerca.

Socrates decía que el malo lo es por ignorancia, y por tanto se cura de ello con sabiduría. Por supuesto no me iba a poner a explicarles a estos personajes que delitos eran lo que yo veía, ni el porqué de los mismos, pero se dirimirá donde tiene que ser, en juzgados y tribunales donde se aplica el derecho. Y espero que se aplique con contundencia y la gente no defienda este tipo de actos delictivos.