No sé a ustedes, pero a mí las procesiones por la noche me encantan, quizás porque tienen ese puntito arcano de la iluminación tenue y amarillenta de las farolas, porque los Pasos se lucen más bajo las luces macilentas de las candelerías, porque las sombras de las callejas estrechas cobijan en sus recodos imágenes de penitentes y de feligreses devotos, de Hermanas de mantilla que en silencio acompañan a Dolorosas y Cristos crucificados. Me encantan por esas madrugadas a la puerta de San Cayetano, con charradas infinitas con unos y otros Hermanos, de mi Cofradía y de cualquier otra… eso es fraternidad.

Esta noche, las sombras chinescas de varias procesiones se proyectarán en las paredes del vetusto ladrillo del centro de Zaragoza. Rincones tan emblemáticos de nuestro centro urbano como el arco del Deán, el puente de piedra o la puerta del Carmen se verán iluminados por el paso en sus inmediaciones del Cristo despojado de sus vestiduras, la Crucifixión o la Piedad. La fachada de la Audiencia también será telón de fondo de más de una fotografía a la Virgen de la Confortación. Cristo abrazado a la Cruz dejará su huella sobre la fachada de la iglesia de Santiago el Mayor, pero no espere ver hoy el nuevo Paso de La Santa Faz, ese será revelado a la luz pública en la mañana del Jueves Santo. La Cofradía de la Institución de la Eucaristía callejeará por las -cercanías del Perpetuo Socorro, aunque tampoco lo hará con su Paso titular. Pero si hay una Cofradía que siempre ha jugado exquisitamente el juego de luces y sombras, esa ha sido la Cofradía del Descendimiento. Usted no puede perderse la fachada de Santa Engracia iluminada en morado con la Virgen de las Lágrimas ante tan bella portada, al son de los instrumentos organizados en incontables filas de cofrades, acompañadas por las voces privilegiadas de sus joteros. Luces y sombras, recogimiento y devoción, silencios y redobles… fraternidad.