Que Podemos no sume resta

Hace dos años, Pablo Iglesias designó a dedo a Yolanda Díaz como su sucesora al frente de Unidas Podemos (UP). Este domingo, Iglesias y los líderes oficiales de Podemos no asistieron al primer acto de Díaz como candidata a la presidencia del Gobierno. Y esta consideró que su presencia era prescindible. Esta secuencia, mejor que cualquier otra, ejemplifica lo que ha ocurrido en este tiempo entre Podemos y la vicepresidenta segunda del Gobierno. Yolanda Díaz presentó su nuevo partido, Sumar, y su candidatura a las elecciones generales acompañada por más de una decena de formaciones y con la flagrante ausencia de Podemos. Entre los asistentes estaban los dirigentes de En Comú Podem, con Ada Colau; los de Más Madrid y Más País, con Mónica García e Íñigo Errejón; Joan Ribó, por Compromís, y antiguos fundadores de Podemos que se habían alejado del partido. Pero faltaban Iglesias, Ione Belarra e Irene Montero. Ni la pompa escenográfica que rodeó el evento pudo disimular la distancia que va del nombre elegido, Sumar, a la realidad de que a esta operación no le salen las cuentas.

Que Díaz proclame su ambición, no ya de que la suma de las izquierdas (en un sentido aún más amplio que su proyecto político) impidan el paso al PP y eventualmente a Vox, sino de que ella encabece esa futura coalición como presidenta, no basta para demostrar la necesaria consistencia política para lograr cualquiera de estos dos objetivos. El primer pasó debía ser lograr que en esa foto estuvieran todos los que debían estar, y no lo consiguió. Peor, para las expectativas de futuro de las izquierdas, sería que no considerase esas ausencias precisamente como un fracaso. Presentes y ausentes tienen argumentos para defender la propia posición y criticar la ajena. El de Podemos para no asistir es que Díaz se ha negado a firmar un pacto para celebrar elecciones primarias abiertas a la ciudadanía. Pero Díaz niega que esa sea la razón verdadera porque dice que ella también es favorable a las primarias. Corresponda a quien corresponda una mayor cuota de responsabilidad en lo sucedido, lo cierto es que el desacuerdo va más allá de la fórmula de composición de las futuras candidaturas. Si Podemos se resiente de la poca predisposición de Díaz a compartir el liderazgo con sus dirigentes, la impulsora de Sumar afirmaba durante el acto de este domingo estar «cansada de tutelas», expresión inequívoca de rechazo a que Podemos dicte las condiciones y al tono aleccionador de Iglesias. Díaz defiende un proyecto autónomo, con más «diálogo» que «ruido», que recupere e intente ampliar la transversalidad del primer Podemos y que defienda políticas sociales pero alejándose del populismo de la formación morada. Pero no parece que haya destacado en su capacidad de diálogo ni que haya conseguido evitar el ruido. El resultado de las fuerzas congregadas en torno a Sumar en las próximas municipales y autonómicas dará más pistas sobre la viabilidad de la operación. Pero más allá, en el horizonte de las generales, todas las encuestas aseguran que si la izquierda a la izquierda del PSOE se presenta dividida, las posibilidades de que gobiernen el PP y Vox crecen mucho. Que Díaz, sin embargo, sostenga que puede triunfar incluso sin Podemos, y que Iglesias califique a los asistentes al acto de Sumar como «la vieja izquierda», resulta temerario. Y en todo caso, muy alejado de esa unidad que tanto dicen unos y otros pretender.