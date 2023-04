¿Se entendería con un esquema?

Coincidí en Córdoba (Argentina), en una amistosa cena, con varias autoridades de diferente adscripción partidista. Una se identificó como radical de izquierda y otro como peronista de izquierda. A los postres, cuando ya había cierta sintonía, me atreví a sugerir la peculiaridad del mapa partidista argentino. Su respuesta común fue que los europeos tenemos dificultades para entender la situación argentina. Les hice notar que no era tan difícil y que lo mismo nos habían estado diciendo respecto a lo que pasaba en el País Vasco, y en realidad no era difícil de entender. Los clásicos de la Antropología Social desvelaron el funcionamiento de muchas sociedades, esas sí, mucho más peculiares. Ahora hay a quien se le resiste entender qué es Sumar y en realidad es muy fácil de entender y más aún para quien lleva toda su vida viviendo de la política. A mí lo que me interesa subrayar, como señalaba Ramoneda en El País, es que no hay otra combinación alternativa al dúo PP-Vox que la actual mayoría plural. Que no es muy probable que el PSOE vaya a recibir un traspaso masivo de votos procedentes de los partidos a su izquierda, de todo ese espacio representados por Unidas Podemos. Así que conviene que los que tienen capacidad de decisión se pongan las pilas, abandonen sus ambiciones personales y tengan altura de miras para defender los intereses de la mayoría social y posibilitar que este país siga avanzando como lo ha hecho en los últimos años. Existe eso que se llama la enfermedad infantil del izquierdismo y existe también en otros ámbitos algo que me recuerda aquello que oía de chico: «comido yo, comido mi caballo», o sea colocado yo, que se hunda el mundo. Aquí todo vale, pero en Madrid, no. Y a poner palos en las ruedas. Quienes de verdad deseen que continúe un Gobierno presidido por Sánchez deberían ser más responsables y si no lo entienden, que alguien les haga un esquema.