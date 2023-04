Contando con dibujos

La semana pasada me fui de vacaciones de Semana Santa con mi familia. Como buen fan de Los Gandules, le cantamos el tema Cuídame el gato a la persona amiga que se encarga de velar por nuestra felina cuando nos marchamos de viaje. Y seguimos con el repertorio de Los Gandules cantando Pienso luego Egipto, ya que para allí que nos íbamos, a ver las pirámides de Giza, el Valle de los Reyes, los templos de Luxor, la locura de El Cairo y el majestuoso río Nilo. El guía egipcio, para ilustrar una leyenda, realizó un casting entre los turistas del grupo. A mí me escogió para hacer de Osiris. «He nacido para ser Osiris», sonreí. Me gustaría pensar que me escogió por mi porte y altura, pero creo que fue más bien porque los cuentacuentos y faranduleros nos reconocemos enseguida en cualquier parte del mundo. Curiosamente, el guía explicaba los templos y las tumbas con dibujos, dibujando con un palo o con cualquier piedra sobre la arena, como ya lo hacían los antiguos egipcios hace miles de años en sus jeroglíficos. Y hoy en día, se me ocurre pensar, los artistas gráficos siguen la estela de los maestros egipcios, narrando con dibujos y dejando su huella para la posteridad. Ahí está como claro ejemplo la exposición de David Guirao, 25 años contando con imágenes, que podéis visitar en la Biblioteca de Zaragoza hasta el 29 de abril. Es una muestra maravillosa, con bocetos, cuadernos de trabajo y un montón de ilustraciones fantásticas. Siguiendo con la temática egipcia, podéis ver, entre otros muchos trabajos, el original a lápiz de la cubierta de El secreto de la esfinge, de Ana Alcolea, y varios originales a color de Cleopatra y su nariz de espectacular belleza, pertenecientes a El libro de las narices, que sacó con el escritor Pepe Serrano. Con el arte de David Guirao puedes viajar por Egipto y por todo el mundo.