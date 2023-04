Podemos o Yolanda

Llevamos semanas viendo a la cúpula de Podemos cada vez más enrocada, casi como en un búnker, protegidos, aislados y endogámicos, y lógicamente cada vez más solos. Por el contrario, el acto de presentación de Sumar fue un éxito. Varios miles de asistentes y todo el espectro de la izquierda, salvo la cúpula de Podemos. Digo la cúpula, porque en la presentación de Sumar estuvieron dirigentes de Podemos de comunidades como Galicia, Asturias, Navarra o Cataluña entre otras, así como diputados y otros cargos.

A pesar de que el sentido común dice que sería razonable que Podemos se incorporase plenamente a Sumar, la lógica del búnker y la endogamia provocan no ver la realidad tal y como es. Tengo el convencimiento de que tanto Irene Montero como Ione Belarra piensan que el mundo les ama, y que solo los jueces y la extrema derecha se meten con ellas. Y además están seguras del pedazo de resultado que van a obtener, porque ellas lo valen. En realidad, es normal pensar así cuando a tu alrededor solo oyes halagos de tu séquito, y a todo el que realiza una crítica, se le califica de fascista o traidor y se le purga. En un contexto así, nadie se atreve a contradecir al capo, gurú o secretario general, y consecuentemente, lleva a grandes meteduras de pata, como la ley del solo sí es sí, o las habituales y delirantes declaraciones de la Secretaria de Estado Pam. Vamos, que no se dan cuenta de que el emperador está desnudo cuando todo el mundo lo está viendo.

Lamentablemente, si se mantienen en sus trece, es más que probable que no se pueda reeditar el Gobierno de coalición y que veamos a Abascal de vicepresidente y quizá a Ortega Smith de ministro del Interior. Afortunadamente, no todo está dicho y a la fuerza ahorcan. Si en las próximas elecciones municipales y autonómicas Podemos sacase un mal resultado (algo bastante previsible), la posición de fuerza de Yolanda Díaz para negociar mejorará mucho. Si además las fuerzas que inequívocamente apoyan Sumar (Más Madrid, IU etc.) sacan un buen resultado, a Podemos no le quedará otra que entrar en Sumar sin hacer aspavientos. Me atrevo a pronosticar que, al día siguiente del batacazo electoral de mayo, empezaremos a ver a muchos cargos de Podemos correr hacia Sumar a la misma velocidad que corren hoy los concejales de Ciudadanos hacia el PP. Al final en política el que te pueda dar de comer es el que manda.