Tú a pelearte y yo a cobrar

Unidas Podemos, que celebró ayer un mitin en Zaragoza, genera momentos impagables, con su mezcla de recreacionismo leninista y Al salir de clase, y con gloriosos ejemplos de incompetencia, como que Yolanda Díaz e Irene Montero cambiaran dos veces la misma ley el mismo día y ahora el BOE no sepa cuál está vigente. Una campaña del Ministerio de Igualdad a favor de la inclusión usaba imágenes de modelos sin permiso: a una mujer que tenía una pierna prostética le dibujaron una natural y a otra con una doble mastectomía le pusieron un pecho, al más puro estilo Miguel Pellicer. Una investigación encargada por el ministerio ha concluido que las mujeres trans son las que tienen más dificultad para conseguir productos menstruales. De manera más dramática, después de crear un clima de alarma donde se decía que las mujeres corrían peligro en España y que la ley existente no las protegía, elaboraron una ley que ha rebajado las penas de un millar de violadores. Miembros de Podemos y columnistas seniles de todas las edades dicen que nunca se trató a nadie con la aspereza con que se trata a Irene Montero, en un país que ha sufrido el terrorismo, donde el nacionalismo acosa a los críticos, por no mencionar escraches a Cristina Cifuentes, Begoña Villacís embarazada o Cayetana Álvarez de Toledo, conducidos por personas progresistas y comprometidas con el feminismo. No todo es cosa suya: la ley del sí es sí se aprobó en un órgano colegiado, y la pérdida de rigor legislativo obedece a varios factores. UP, como Trump, es síntoma y causa de la degradación del sistema. La pérdida de recursos, tiempo y credibilidad que generan es colosal, pero la incompetencia es lo menos malo de Podemos. Operación de colocación de un grupo de gente inempleable (Ramón González Férriz) o invento para follar que se fue de las manos (Rosa Belmonte), uno de sus rasgos más característicos se ve en el spot que anunciaba la reunión de Zaragoza, cuyo objetivo, además de atacar a Yolanda Díaz, es polarizar. El anuncio se dirige al que «no se calla»: el que se pelea con su «cuñado» en Navidad, el taxista que no pone la Cope (donde colaboro) aunque se lo pida un cliente, el que denuncia «mentiras» de políticos o periodistas mencionados por su nombre. La principal aportación de Podemos es la normalización del odio en la política nacional. Su deseo, y única oportunidad, es que el sectarismo invada todos los aspectos de la vida. En el anuncio se dirigen con complicidad al viejo izquierdista anti-OTAN que no quiere que España apoye a Ucrania. El partido que le hace carantoñas forma parte de un gobierno que participa del esfuerzo bélico. Ellos no rompen con el gobierno, pero piden que te pelees con tu vecino, tu compañero de trabajo o tu hermana.