Sequía alarmante

La preocupante falta de lluvia de los últimos meses en el conjunto de España, imposible de disociar de los efectos del cambio climático, empieza a plantear escenarios de restricciones en el consumo de agua que no se veían desde hace años. Ayer mismo, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) alertó de un verano «complicado» y recomendó a los ayuntamientos el ahorro de agua. Además, ayer, representantes del Gobierno, de las comunidades autónomas y de las organizaciones agrarias y de regantes abordaron el problema de la escasez de agua en la reunión de la Mesa de la Sequía, que airó a los portavoces de los agricultores ante la falta de propuestas concretas del Ejecutivo y pidieron ayudas directas y fiscales para el sector, además de una flexibilización de la PAC ante la imposibilidad de cumplir con los requisitos por la pérdida de cosechas. Como medida urgente, demandaron un real decreto de sequía. La situación, en cualquier caso, no admite demoras porque, por si fuera poco, la persistencia de la sequía está teniendo efectos negativos en la estabilización de los precios de los alimentos: al haber menores cosechas, la oferta escasea y provoca una tendencia inflacionista en los precios de los productos agrícolas.

La respuesta inicial del Gobierno fue la de anunciar inversiones millonarias para promover regadíos sostenibles, además de trabajar en la digitalización de las comunidades de regantes y de reforzar la cooperación de los planes hidrológicos del Ministerio de Industria con el PERTE Agroalimentario y del ciclo del agua. La sequía ha despertado el interés en proyectos punteros como la regeneración de agua, que tendrá unos efectos muy positivos; pero causa decepción que este impulso solo se haya producido cuando la crisis hídrica ya era una realidad, mientras que en los años anteriores hubo una gestión insuficiente de las infraestructuras y apenas se implementaron los planes de actuación diseñados tras la gran sequía de 2008.

Más allá de todas estas medidas, que ahora se pondrán en marcha, con efectos que no serán visibles a corto plazo, la realidad inmediata a la que se enfrentan los ciudadanos es que si no llueve en los dos meses que quedan de primavera vendrán más restricciones en el consumo a partir de septiembre (que, en casos extremos, podrían pasar por una reducción de la presión del agua o incluso en cortes horarios). El ciudadano está respondiendo ante la gravedad del problema con un mayor ahorro en el consumo, pero habría sido deseable que las administraciones hubieran actuado con mayor previsión, para no tener que fiarlo todo a la bondad de las lluvias durante las próximas semanas.