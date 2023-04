Como escritora y devotísima lectora, han pasado por mis manos miles de libros, pero son muchos más los que todavía me faltan por leer. Por ello nunca suelo repetir una lectura, salvo casos excepcionales como la obra de Ignacio Martínez de Pisón, Enterrar a los muertos, un libro que me cautivó en su día y lo sigue haciendo hoy. Martínez de Pisón, flamante premio Búho 2023 por su trayectoria literaria, nos ha donado un brillante ensayo donde se recogen las dolorosas circunstancias que rodearon la desaparición de José Robles, republicano ferviente, en medio del turbulento tráfico ideológico de retaguardia. El suceso, inmerso en una densa conspiración de silencio, tuvo entre otras consecuencias la enemistad y ruptura entre John Dos Passos y Hemingway, el primero defensor de Robles y amigo leal, mientras que Hemingway se desentendió de cualquier intento de averiguar la descarnada verdad, al igual que otros compañeros de armas y letras, tales como Alberti y Teresa León, festivos camaleónicos, o Pedro Salinas, muy interesado en el descrédito de Pepe Robles para su propio beneficio. Nunca se dilucidaron los móviles precisos del asesinato, ni apareció el cuerpo, quizá cremado en una checa para borrar por completo el rastro, lo cual también suscitó que su viuda permaneciera en la indigencia, ante la imposibilidad de cobrar un seguro de vida por carecer de la cédula de defunción. Martínez de Pisón, con la atenta mirada de un búho y todos sus sentidos alerta para detectar las claves ocultas involucradas en el suceso, emprende una investigación minuciosa, entrevistas y verificaciones, para trasmitirnos un testimonio fiel que trasciende la niebla que envolvió el luctuoso final de Robles, víctima de la volubilidad humana y la traición de falsos amigos, e inmerso en un laberinto insolidario del que no pudo escapar.