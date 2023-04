El primero, mosquea. El segundo, inquieta. Recibir dos mensajes en apenas unos minutos preguntándote si sabes si se ha muerto Marianita genera una intriga funesta. ¿Y por qué no lo compruebas tú? Así que, armado de valor, temiendo que conteste el afligido viudo, tecleas el número y cruzas las pezuñas. Ring, ring, ring. Al tercer tono responde la esperanza. «¡Hola, buenas!» Jovial, vivaz, en este mundo, es ella. ¡Aleluya, ha resucitado!

Al alivio le asaltan las dudas. ¿Y si realmente la ha palmado y estoy hablando con un zombie? Tras una pandemia y un carrusel semanal de The Last of Us a uno se le va la perola y ha aprendido a no fiarse de los cadáveres tiesos. Porque a los muertos vivientes hay que matarlos bien, pero bien remataditos, chafándoles el coco loco, porque si no atente a las consecuencias, que se te despiertan en un plín y te muerden en el tobillo con hambre de vigilia. Así que, aprovecho: Marianita, si no te has muerto de verdad, no vengas a verme.

Nunca hay que fiarse. Por Tolva tenemos un fantasma coleando. Uno gordo, que asusta, una línea de alta tensión que atacaron con construirnos, cerquita de las casas, campos, granjas, sobre caminos y vidas. Porque hay que sacrificarse. Ya saben: el cambio climático, la guerra de Ucrania, el modelo de las renovables y la Mona Chita. En fin, que hay que mandar la energía a Barcelona y Francia, esa que se produce en placas y molinos con las que cargará el Aragón vaciado, para beneficio de una empresa privada. Del miedo que nos metieron, y gracias a la unidad y, sobre todo, a la presión de los pocos pero fuertes habitantes de los pueblos afectados, se consiguió que la cosa se parase. ¿De verás? ¿Seguro? No te fíes.

Más de 3.000 personas, no las que hayan leído, se manifestaron el pasado fin de semana en Zaragoza viniendo desde provincias, machacados por una política en beneficio de unos pocos en nombre de todos, menos de los que nos comemos el neutrón. A favor de la reconversión energética, pero de otra manera, sin destrozar el poco futuro que queda a estos pueblos, destrozando su paisaje, poniendo en peligro los recursos y salud de sus habitantes, se movilizaron gentes venidas de todo Aragón, en ese sentimiento de unidad que mañana celebraremos en el Día de Aragón. Unidad que nos colmó de orgullo en luchas comunes contra trasvases y autonomía, sea en la calle o en un trocito de un periódico, y que, por solidaridad, hay que revivir. Porque los proyectos, aunque parezcan bien muertecitos, son zombies que mañana pueden llamar a tu puerta o a la de tu vecino y que tardarán más en darnos sustos con un voto certero y una pancarta más grande.