Ampliemos el foco

Vivimos en un mundo en el que nada de lo que pasa nos es ajeno. O no debería de serlo. Conviene levantar la vista a menudo por encima de localismos, provincianismos y nacionalismos. Y habría que hacerlo no sólo por razones culturales o éticas sino también si me apuran, por puro egoísmo, porque nos llegan las consecuencias de fenómenos o conflictos aparentemente lejanos. Nadie duda de las repercusiones de la invasión rusa de un país soberano y las consecuencias de su agresión. Putin y sus psicópatas siguen bombardeando barrios residenciales, de clase obrera, aumentando el número de asesinados. Ya son ¿cientos de miles? los muertos, el coste de la barbarie imaginada y decidida por esa banda heredera de la URSS. Menuda herencia, menuda evolución, menuda mierda autoritaria. Algunos pueblos tienen una historia lamentable para ellos. En las últimas décadas pienso en los palestinos, y en los saharauis, y en los kurdos, y en los rohingyas, y en tantos y tantos pueblos africanos que como dice Eric Wolf fueron subordinados, destruidos o absorbidos por el creciente mercado y luego por el capitalismo industrial. Quedaron en una periferia donde lo que les toca es seguir siendo despojados con pocas esperanzas de que algo cambie a corto plazo. Y tantas situaciones extremas en Latinoamérica. Pobres nicaragüenses, por ejemplo. Giddens se refiere al «holocausto de la pobreza», a ese más del 20% de la población mundial que vive en condiciones de pobreza absoluta, sin tener posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia. Y la gente intenta una vida mejor, emigrando, aun a costa de perder lo que tienen, la vida, en el Mediterráneo o cruzando fronteras antes de llegar al Río Grande, para encontrarse con alambradas, muros o campos de internamiento en los que se les clasificará para devolverlos a su miseria. Nada humano nos debería ser ajeno, por nuestra propia dignidad. La escandalosa pobreza infantil en Aragón, tampoco. Por supuesto.