Una de las maneras más hermosas con que se puede celebrar el Día de Aragón es firmando libros en el paseo de Independencia de Zaragoza. Privilegio y placer de los autores defendido y recompensado por una inmensa afluencia de lectores que, a lo largo del 23 de abril, recorrieron los puestos de las librerías buscando a sus escritores favoritos y comprando miles de ejemplares. El contacto directo entre el autor y su lector siempre depara momentos de emoción, conversaciones breves, pero de mucho interés, y un intercambio anímico, un fluido mágico en alas de la fantasía y la deliciosa sensación de que aquellas historias nuestras atrapadas entre cubiertas de cartón siguen volando libremente para anidar en otras conciencias.

En mi caso, escribo para todas esas lectoras y lectores que valoran mis novelas como experiencias o aventuras compartidas que igualmente ellos podrían haber imaginado o protagonizado. Jamás he escrito para los críticos ni académicos, estériles taxidermistas del alma literaria, coleccionistas de etiquetas que el tiempo borra, sino para el lector vivo que se emociona con diálogos y escenas, con el drama argumental, sus pasiones, sentimientos y enigmas, que los recrea y participa y que, cuando tiene al autor enfrente, en pocas palabras consigue asimismo emocionarle e invitarle a reflexionar otra vez en esa obra nueva que entre los dos han compuesto. Muchos lectores me decían que tienen todos mis libros en sus casas, que los han leído con pasión y esperan con impaciencia el siguiente. No creo haber recibido jamás un elogio semejante, del que, desde luego, no soy digno. Pero no existe reconocimiento ni triunfo mayor, ni otra manera de lograr que tu obra perdure en el tiempo.

Algunos de esos generosos lectores son, a su vez, autores que velan armas en el oficio literario. Es el caso de Úrsula Campos, joven escritora zaragozana que acaba de debutar con una primera y ya exitosa novela, un thriller de ambiente sanitario, Cuando te falte el aire (Maeva). Lectora compulsiva en la Biblioteca de Monegrillo, coordinada por María Jesús Solanas, pasó luego al taller de escritura dirigido por José Manuel González y de ahí a publicar y a prepararse para compartir con sus lectores la doble vida del creador.

Sigamos escribiendo, leyendo, viviendo juntos...