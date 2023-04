El dinosaurio seguía ahí

Las ruinas del Teatro Fleta, o lo que queda de él, pudorosamente cubiertas para que no nos den tanta pena, rabia y vergüenza al pasar. Ahí sigue lo que fuera aquel gran teatro, convertido en una vieja ruina, viendo pasar el tiempo; pero ya digo, bien tapado, para ver si tapándolo se nos olvida que está. Y objetivo cumplido, por cierto. Casi nadie recuerda que ahí hubo un teatro; que se compró en su día y se pagaron sus buenos millones públicos a unos particulares con la intención de construir un teatro nuevo. Hubo proyectos, creo que más de uno. Pero al final todo quedó en agua de borrajas, y nadie dice, nadie decimos nada; y ahí sigue esta vergüenza en medio de la ciudad, como un esqueleto triste con las costillas al aire, desde hace ya tanto tiempo que podríamos añadirlo a las ruinas del teatro romano. Mientras, nos atragantamos con la boca entre homenajes, adefesios y otras celebraciones con el bueno de don Francisco de Goya los años impares, y los pares con don Luis Buñuel; que primero nacieron aquí, y segundo se largaron cuanto antes. Al parecer no pudieron soportar tanto amor al arte y a la cultura que ya entonces exudaba la ciudad.

Todos culturizados pues hasta las cejas y el pobre teatro ahí sigue, con las tripas bien secas al aire y bien tapiado, para que no lo veamos. Pero es como el dinosaurio de Monterroso, nos despertamos y aún sigue ahí. Otrosí: el gobierno federal ha publicado el Proyecto de Ley que regulará las enseñanzas artísticas superiores, en cuyo articulado se establece una nueva enseñanza que agrupe los estudios de esta naturaleza, igualándolos en niveles académicos, titulaciones y demás exigencias a los actuales estudios universitarios. Pues bien, teniendo esto en cuenta, y pensando por otra parte en las necesidades específicas de las instalaciones para impartir algunas de esas enseñanzas, como las de Artes Escénicas, por ejemplo; señalo aquí para quien pueda interesar (sin esperanza alguna, por supuesto) la oportunidad de que ese espacio, ahí enterrado por años de desidia, pudiera ser la sede de los nuevos estudios de las dichas enseñanzas artísticas.

No espero que las autoridades se apliquen a la cosa con la celeridad con la que se ha despachado La Romareda; no soy tan iluso; y creo que puedo imaginar las prioridades existenciales de mis conciudadanos y la gran sensibilidad de las autoridades para complacer esta necesidad: un palacio nuevo para el pueblo que ruge su entusiasmo, cómo lo vamos a comparar con la melancólica y civilizada asistencia a esa cosa tan antigua del teatro, o la danza. Hay además en este proyecto tantos «aprovechamientos» colaterales, pero tantos, oiga, que hasta en Miami han llamado la atención; y claro, se han conmovido. Así que vienen raudos a hacernos el favor del nuevo estadio, de tanto que nos quieren. ¿Quién ha dicho que no queda solidaridad internacional?

En fin, que cuando se acabe el templo de la futbolina, necesaria para el pueblo como el aire que respira trece veces por minuto, a ver si se estiran los nuevos barandas, hombre, mujer; y hacen algo con el Teatro Fleta; aunque sea sin campaña electoral inminente; a palo seco y en medio de la legislatura, como los campeones. Igual incluso hay algún millón sobrante de Europa y nos alivian el luto. Porque aquí sí que no llegan los de Miami; que ya ven enseguida que los «aprovechamientos» del teatro y otras rarezas antiguas no son de su interés humano.

Pero, «pelillos a la mar». La Romareda se va a hacer en un pispás, que es que la ciudadanía, en torno a seiscientos y pico mil, no podemos pasar ni un día más sin un estadio nuevo, para que unos treinta mil vecinos pasen su buen rato quincenal dando alaridos y aumentando así su acervo cultural y su sensibilidad artística y monumental, cada vez que la pelotilla pase rozando el larguero, entre gritos unánimes de ¡Uyyyyy!; que eso une mucho en el espíritu de la tierra y nos tiene al rebaño entretenido mientras movemos la bolita.

¡Y no digo más, que me voy a entrenar con cerveza y palomitas para ver cómo queda el Bribón en la regata que celebra al noroeste de su finca! ¡Pena que no se haya traído a Froilán de grumete, con lo que entretiene! ¡Que no nos falte de na!