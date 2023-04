Se acaba el mes de abril, el mes en que los libros florecen por mil. Y no es de extrañar, todas las editoriales sacan novedades para el Día del Libro. En marzo estamos los autores corrigiendo galeradas como locos y en abril nos encontramos con nuestros retoños, preciosos y engalanados para el gran Día. Este San Jorge ha sido espectacular; los editores, libreros y autores han acabado muy contentos. Hubo un gran ambiente, muchísimas ventas y un tiempo estupendo. Llevábamos unos años algo gafados con la lluvia, pero este año nos respetó. Bueno, ya lo avisa el refranero: en abril aguas mil. Aunque lo cierto es que este año apenas ha llovido. Con esto del cambio climático, hasta los refranes van a tener que cambiar. El caso es que los autores firmamos un montón (un día es un día) y nuestras muñecas tuvieron mucho trabajo. Firmando, siempre hay alguien que me saca los colores. «Qué mal coges el bolígrafo», me suelen decir los que no me han visto firmar antes. «Ya, desde niño, y nadie ha sido capaz de hacerme cambiar», musito algo avergonzado (aunque en el fondo orgulloso de mi cabezonería). «¿Pero qué me has puesto? Que no entiendo nada», me dicen a veces, leyendo la dedicatoria. Vale, tengo letra de médico. La «m» es una raya larga. La «n» es una raya corta. Y así todo. Cuando dedico los libros, sabedor de que mi letra es ilegible, los firmo con mayúsculas, para que se entienda algo. Bueno, si me da un tirón, siempre puedo firmar con la izquierda, que soy ambidiestro. Me explicaré. Estando en el instituto, me rompí la muñeca derecha y tuve que aprender a escribir con la izquierda. Curiosamente, con la izquierda escribo con letra redonda y se entiende todo. Voy algo más lento, pero me sale una letra digna de la mejor caligrafía. Recuerdo que algunos profesores me decían: «Señor Malo, el examen con la izquierda, por favor».