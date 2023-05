El dato mata al relato

Le escuché la expresión al antropólogo Javier Aroca y la encontré afortunada, bien es cierto que hay quien le pone pegas basándose en la complementariedad de lo objetivo y lo subjetivo. Pero en lo que se refiere al debate político a mí me parece, como a Aroca, una gran verdad porque en estos tiempos lo que abunda son los relatos de laboratorio destinados a manipular, engañar y atontar a cuanto incauto desinformado y sin formación escuche los poderosos medios que amplifican los relatos repetidos por políticos mediocres que lo único que demuestran es su mediana capacidad para aprenderse el argumentario del día. El relato que nos vendieron de que se acercaba el apocalipsis una vez más cuando gobierna la izquierda se ha revelado falso. Un dato: la economía española ha crecido el primer trimestre un 0,5, mientras que Francia se quedó en el 0,2 y Alemania ni ha crecido ni decrecido. Los datos favorables a la gestión del gobierno de Sánchez son incontestables. Otro dato: Fernández Vara, que formaba parte de los que pronosticaban toda suerte de males si Sánchez ganaba las primarias del PSOE, acaba de declarar que Sánchez suma gracias a toda una serie de decisiones que ha tomado el Gobierno que preside en tiempos dificilísimos. Sólo los más recalcitrantes, anquilosados, y sus pesebreros asociados, son capaces de negar lo que resulta evidente. No se puede ser fanático de nada. Yo sólo soy fan de mis nietos. Cuestión de edad y experiencia. Pero ahí están los muchos datos de los que Sánchez puede presumir. Y cuando los datos no benefician pues hay que acudir al relato. Ahora se llama «acabar con el sanchismo». O sea, con una salida de la crisis más igualitaria, con la subida de las pensiones, con la del salario mínimo interprofesional, con más derechos y libertades, (lástima esa ley mordaza) con la gestión de la economía, con el prestigio de España en los escenarios internacionales… No me cabe aquí tanto dato. Y el dato, ya se sabe, mata al relato.