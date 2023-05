Ya sé que hay gente a la que Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, les hace muchísima gracia. Se la hace en la medida en que no le toca sufrir sus políticas, por ejemplo en materia de Sanidad. Porque gracia tiene, la jodía. Aunque la polémica que se ha buscado en esta ocasión tiene corto recorrido. Como el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, lleva días acaparando titulares por Doñana (para que te fíes de los moderados del PP, es que no aprendemos), pues Díaz Ayuso tiene que montar bronca para no perder protagonismo. Y ha optado por no invitar al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a la fiesta de la Comunidad de Madrid. Como era obvio que el ministro iba a asistir, pues así aprovechan para llamarle okupa (lo ha dicho el alcalde de Madrid). Evidentemente, Bolaños tendrá un millón de sitios en los que le apetecería más estar que en este evento, pero debe acudir como representante del Gobierno de todos los españoles. Lo mismo que el día de la Comunidad de Madrid es el de todos los madrileños. Que aunque Díaz Ayuso no se lo crea, no le han votado todos a ella. En las elecciones del 2021 la eligió el 44% de los ciudadanos, que son muchísimos, pero no son todos. Esa tendencia de la derecha a pensar que los gobiernos que consigue son suyos, y si no lo son, a acusar a los que gobiernan de usurpadores y okupas, de gobernantes ilegítimos, a veces funciona entre sus votantes, pero esta vez me parece que no. Ayuso la chulapa tendrá que buscarse otra polémica (y cada vez tienen que ser más gordas para que nos llamen la atención) para volver a okupar titulares. Con k de okupa, por supuesto, que ella vive la política como un ejercicio de destrucción.