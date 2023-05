Zaragoza se aplaude a sí misma como cuarta ciudad tras doblegar a Sevilla. La cifra es clara y sólo queda que el INE avale el sorpasso. Hasta entonces, convendría hacer un relato más en detalle sobre las cifras de población y no ser tan cortoplacistas.

En el caso de Sevilla, su entorno cercano ya cuenta con una población cuatro veces mayor que la que tiene el entorno de Zaragoza. Dos Hermanas tiene casi la misma población que el barrio de Delicias, por comparar. El entorno metropolitano de Zaragoza es muy escaso, con poco más de seis municipios y una media de 7.000 habitantes. Sevilla tiene 46 municipios a la redonda con más de 30.000 o 70.000 habitantes, como Utrera, Camas o Alcalá de Guadaira.

La estructura urbana y periurbana de ambas ciudades es completamente diferente. En Zaragoza no sólo tenemos poca densidad de población en la zona metropolitana, sino que los municipios son meros lugares dormitorio con poco peso industrial como sucede en Sevilla. La ciudad sevillana no es ni siquiera el 50% de la población de su área de influencia, en un círculo de 70 kilómetros. En el caso de Zaragoza no sólo no se da esta situación sino que la capital aragonesa es un auténtico aspirador para todo Aragón. Es más del 50% de la población aragonesa y su suelo municipal es de los más grandes de España.

Esto sucede en Sevilla pero también en Málaga y Bilbao, con zonas metropolitanas que ejercen un alto flujo de población y de influencia. Dos Hermanas no deja de crecer en Sevilla, al igual que Mijas en Málaga con más de 90.000 habitantes y Baracaldo en Vizcaya con ya 100.000 habitantes. Así que autoproclamarse la cuarta ciudad es sólo una cifra. Convendría una apuesta más clara por darle más peso a la zona metropolitana: población, industria y turismo.