Un brillante debut

Este martes acudí al Museo de Zaragoza, a la presentación de Un martes cualquiera, el primer libro de relatos de Laura Latorre Molins. Y no fue un martes cualquiera, desde luego. Fue un martes de celebración, que el libro lo merece. Me lo había leído unos días antes y me había dejado totalmente maravillado. Es un debut espectacular, veinte relatos redondos, pulidos hasta rozar la perfección. Me senté en la presentación con Pilar Benedicto y Ana Segura, que también lo habían leído, y comentamos lo mucho que nos había gustado esta potente y deslumbrante antología de relatos, valiente en sus temas y certera en sus rotundos finales. Es un gustazo descubrir nuevas voces con tanto talento. Acompañó a la autora en su gran día el escritor Sergio Royo, y, como él mismo señaló, la calidad del libro le había puesto muy fácil la presentación. En su introducción desgranó todos los relatos y luego charlaron animadamente de un montón de cuestiones, como por ejemplo de la música tan presente en el volumen o de cómo cambiar el chip de periodista freelance a autora de ficción. Fue un diálogo muy interesante entre dos jóvenes escritores con clara predilección por los relatos, y Sergio, como lo ha sufrido tantas veces en sus propias carnes, no pudo evitar lanzarle a Laura la pregunta obligada de rigor: «¿Para cuándo la novela?». Ella confesó que tenía algún proyecto de novela en mente pero que ahora lo que tocaba era acompañar a la criatura recién alumbrada durante una buena temporada. No tengo ninguna duda de que le proporcionará un montón de alegrías. Y espero de corazón que, tras una irrupción tan apabullante en el mundo de las letras, Laura nos entregue muchos libros más, ya sean antologías, novelas o lo que le venga en gana. Un servidor, lo admito, aguardará cada nueva obra suya como agua de mayo.