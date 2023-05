Hipoteca, depósitos y oligopolios

Hace poco más de un año el euribor estaba en el 0%, hoy roza el 4%. Esto ha supuesto que quienes tienen una hipoteca a tipo variable hayan sufrido un subidón en la cuota. Pregunten a conocidos con hipoteca (variable), seguro que tienen alguno, ya que en España hay cuatro millones de estas hipotecas. Verán que las subidas de 300 a 400 euros al mes están a la orden del día. Es un palo gordo para una familia. Pero también lo es para el conjunto de la economía. Piensen que lo que esta familia paga de más en intereses, no se lo gasta en tapas o en ir al cine. Y ahí se resienten el dueño del bar, los camareros, o los fabricantes de palomitas. Vamos, que cada euro que se paga de más en intereses, es un euro que se drena del gasto y de la economía. En todo caso, esto es la política monetaria y para eso se hace.

El Banco Central Europeo considera que se deben subir los tipos y es su potestad. Lógicamente, esto a quien beneficia es a los bancos, que ganan más, mucho más. El Santander acaba de presentar el mejor primer trimestre de su historia, y eso después de pagar el tan cacareado impuesto a la banca. Lo que resulta llamativo de la subida de tipos de interés es que, en España, solo se aplica a los préstamos, pero resulta que apenas se aplica a los depósitos. Si las hipotecas las están cobrando al 5% e incluso más, lo normal hubiera sido que los depósitos estuvieran alrededor del 3%. Sin embargo, esto no está ocurriendo en España. Los bancos se defienden diciendo que el BCE inyectó mucha liquidez y que no necesitan más, y que es por eso que los depósitos no suben. Resulta curioso el argumento porque el banco central no es de España sino de la zona euro, y en otros países de la zona euro resulta que los depósitos sí han subido. De hecho, en el mes de marzo, España ostentaba la rentabilidad más baja de la zona euro con el 0,86%, mientras la media europea alcanzaba el 2%. Esa diferencia se la embolsan de más los bancos españoles, de ahí los portentosos beneficios. Y esto ¿por qué?

¿Se acuerdan antes de la crisis de 2008 cuántas entidades distintas había? ¿Se acuerdan de la infinidad de cajas? Ahora entre seis entidades bancarias (todas en el Ibex) copan más del 80% del mercado. Es la segunda mayor concentración de Europa. Es un caso evidente de oligopolio, como las eléctricas, y el cliente aquí, también es el pagano.