Siempre se ha dicho que los aragoneses nos sentimos inferiores frente a otros territorios, probablemente porque estamos en medio de cuatro de los ejes considerados potentes de España: Madrid, Cataluña, País Vasco y Valencia. Pero ni mucho menos es así. Podemos demostrar que aquí hay tanta o más calidad y categoría en muchos sectores y la sociedad puede presumir de tener mujeres, hombres, organizaciones, colectivos y empresas tan fuertes o mucho más que las de otros puntos del país. Es verdad que igual nos toca trabajar mucho más que a otros, pero sobre todo lo que nos hace falta es creer en nosotros mismos, confiar y apostar por lo de aquí. Y para eso es muy bueno partir desde la sociedad, desde la gente de la calle. Ahí es donde hay que hacer ver a los aragoneses que podemos llegar hasta donde nos propongamos y en esta tarea de autoestima y puesta en valor del talento jugamos un papel muy importante los medios de comunicación, que tenemos que mostrar todos esos referentes.

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN lleva haciendo esta tarea desde su nacimiento en 1990. Pero, además, llevamos 29 años organizando un escaparate de talentos y a todos ellos les estamos dando una noche al año protagonismo laureado con el patrocinio de todo Aragón. Eso son los Aragoneses del Año, nuestros premios de reconocimiento a todo lo que se hace en este territorio y que esta semana celebró su 29 edición con un éxito total de participación. Casi mil personas arroparon en nuestra gala a la veintena de nominados en esta edición en donde no faltó nadie de la política (aunque este año era fácil reunir a todos de todos los grupos por aquello de las próximas elecciones), la empresa, la cultura, el deporte, la ciencia y la tecnología y todos los que trabajan para los demás en esa categoría que nosotros hemos denominado Valores Humanos. Nuestro diario, de la mano de Prensa Ibérica, ha sabido hacer y lo espera seguir haciendo muchos años más, ese esfuerzo por contar en positivo, con neutralidad pero con crítica y responsabilidad, todo lo que se hace en Aragón. Y esa gente de la calle nos los agradece con su fidelidad día tras día, y los actores de ese talento aragonés, nos lo agradecen también y su presencia en la gala del pasado jueves, con un magnífico ambiente de positividad, alegría y mirada de futuro es la mejor sensación de que entre todos vamos por buen camino.

Los premios Aragoneses del Año de nuestro periódico se han convertido en una tradición tal que es ya un puntal destacado en la comunidad. Porque se convierten en la mejor fiesta del Aragón actual y moderno. En muchas ocasiones demuestran que la sociedad tiene claro hacia dónde se va. Decía la otra noche un político que no había acertado casi ninguno de los ganadores de cada categoría entre los nominados, probablemente porque su visión como actor clave del devenir de la comunidad no coincide con la de la mayoría de los aragoneses. No es casualidad que los más de 50.000 votantes que han participado en la elección de los premiados se hayan fijado en proyectos educativos y en mujeres. Porque el reconocimiento a la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, a la Universidad de la Experiencia y a la empresa de formación y enseñanza Master D indica claramente cuál es la preocupación de la sociedad aragonesa. Y luego la gran presencia de mujeres entre la orla de ganadores. Los equipos femeninos de baloncesto y de hockey hielo, el Casademont Zaragoza, y el Jaca, son el gran reflejo del papel que la mujer está teniendo ya en nuestra vida, y en Aragón también. Y la Aragonesa de Honor, Soledad Puértolas, (que además nos dejó un sencillo pero rico y delicioso discurso de agradecimiento) refleja a la perfección el talento aragonés que tenemos que poner en valor y aplaudir desde nuestro territorio, presumiendo de lo que tenemos. Se ha puesto, pues, de manifiesto, que un territorio avanza mucho también visibilizando lo que se hace y ahí la conjunción entre el periodismo y la sociedad civil (también militar) es clave. Porque además, reuniones como la de esta semana liman asperezas y aparcan las tensiones, quién sabe si durante más tiempo de lo que se pensaba en un momento.

Gracias a todos. Seguimos.