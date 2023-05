Política y alrededores

Voy a tratar de hablar de política a través de un científico. No, no es lo que más se lleva, pero, a la vista de lo que hacen y dicen algunos contemporáneos (pongan aquí la dedicación que mejor consideren), prefiero seguir aprendiendo de algunos extemporáneos. Soy consciente de que igual que hay un hecho físico, bien conocido, denominado fatiga de los materiales hay otro, que además de físico roza la metafísica, al que podríamos llamar fatiga de los electores cuya indubitada presencia me hace ser particularmente cuidadosa con la cuestión. Muy probablemente muchos de ustedes hayan leído a Max Weber, o quizás tan sólo hayan oído hablar de él. Este jurista, economista e historiador alemán –que, por encima de todo, ejerció como sociólogo– escribió y dictó lecciones que siguen siendo hoy imprescindibles para quienes nos dedicamos a eso de pensar en torno al funcionamiento de las sociedades. Pues bien, en enero 1919, muy poco antes de ir como miembro de la delegación alemana a Versalles con el propósito de firmar los acuerdos de paz, Weber pronunció una conferencia en la Universidad de Munich, por invitación de los estudiantes, bajo el título La política como profesión. Buen conocedor y preocupado por la excitación política que, desde la extrema derecha y la extrema izquierda, iba apoderándose del país, con los terribles resultados que hoy todos conocemos, trató de alertar a los universitarios alemanes de lo erróneo y peligroso de dedicarse a la política atendiendo únicamente a las convicciones propias sin reparar en las consecuencias que pueden llevar aparejadas.

Prescindir de los otros, de su pensamiento, su posición y enfoque haciendo de las ideas propias el altar único de la verdad conduce al desastre. Él, con la retórica propia de su lugar y su tiempo, lo vaticinó, poco después sería la historia quien tristemente habría de dar fe. Sin renunciar a la ilusión e incluso yo diría que, aprovechando el tirón de la utopía –baste recordar su hermosa frase «no se conseguiría lo posible si en el mundo no se hubiera recurrido a lo imposible»–, clamó porque a la política se dedicasen sólo aquéllos que sepan diferenciar el fin de los medios, y que se dedicasen a otro tipo de actividades quienes creen ser los depositarios auténticos del bien frente a todos los demás, encarnadores del mal. Pero a estas alturas, eso resulta obvio a nuestros ojos, lo que hoy además hemos de tener en cuenta es algo bastante menos evidente y que, como tantas otras verdades, llega de puntillas. Unos y otros, a derecha e izquierda, creen ser y representar el bien y que de «su bien» sólo resultará el bien, mientras que del mal de los otros sólo resultará el mal. ¡Cuánta ceguera! Ni ninguno de ellos es el bien ni del bien puede esperarse sólo el bien y del mal sólo el mal. La voluntad de poder, la vanidad y la confusión de fines y medios lo impide. Sí, lo sé esto es una paradoja, anunciada ya por el gran Dostoievski, y las paradojas excesos de verdad. ¡Qué difícil saber reconocer y manejar los excesos! En sus manos lo dejo.