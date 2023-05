Cada aragonés tiene su visión particular de la realidad y, por tanto, cada uno configura la suya propia. Algunos ponen el zoom en asuntos que consideran vitales, aunque para otros puedan resultar intrascendentes. Todo depende de dónde se viva, de cómo se vive y de qué forma se siente. Nada tienen en común el aragonés del centro de Zaragoza con el de los valles pirenaicos o el del Maestrazgo turolense. Pero todos ellos forman parte de un mosaico infinito y muchas veces indescifrable.

Durante las últimas semanas, la actualidad ha salpicado a las tres provincias de Aragón, aunque por motivos bien distintos. Zaragoza ha sido noticia, incluso a nivel nacional, por superar a Sevilla en número de habitantes, lo que la ha colocado como la cuarta ciudad del ranking nacional, solo por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia. Sin duda, es un motivo para sacar pecho y reivindicarse como uno de los motores urbanos de España, pero también para demostrar que la calidad de vida, las oportunidades de empleo, el acceso a una vivienda asequible y la cercanía y capacidad de acogida de sus ciudadanos son motivos que la hacen cada vez más atractiva. Es la cara de una moneda que encuentra su cruz en Huesca y Teruel, que tienen mucho que ofrecer pero a las que no llega la población que necesitan.

La calidad de vida, las oportunidades de empleo, el acceso a una vivienda asequible y la cercanía y capacidad de acogida de sus ciudadanos son motivos que hacen cada vez más atractiva a Zaragoza

En Huesca, la batalla se ha librado esta semana en el Pirineo. La polémica por la unión de estaciones de Astún y Formigal y los tiras y aflojas entre el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca (DPH) evidencian la las contradicciones de un territorio que busca su lugar en el mundo. La provincia tiene un elevado potencial de crecimiento y desarrollo, no solo porque su zona más oriental haya encontrado en la industria y en la agroalimentación unos aliados indiscutibles, sino también porque la cordillera pirenaica es oro puro. Está ahí, pero nadie sabe cómo explotarla (en el mejor sentido de la expresión). Nadie sabe cómo gestionar este valioso activo, ni qué camino tomar para conciliar el desarrollo del territorio con la preservación del medio ambiente. Tampoco cómo lograr un futuro para los pobladores de unas comarcas que se abren paso con dificultad. La unión de Astún y Formigal por Canal Roya ya no es una opción, por lo que el Gobierno que salga elegido tras el 28M tendrá en el Pirineo su gran desafío. No hacerlo sería un error mayúsculo e imperdonable.

Más al sur, en Huesca capital, todo transcurre en calma. La ciudad continúa huérfana de industria. El sector secundario es un páramo y los servicios no tienen el músculo suficiente para dar un salto cualitativo. Huesca, en definitiva, duda.

La provincia presenta más luces que sombras, aunque haya quien se empeñe en verlo todo de color gris oscuro e incluso negro

Y mientras todo esto sucede, Teruel, poco a poco, se va abriendo paso, va ganando terreno. La provincia presenta más luces que sombras, aunque haya quien se empeñe en verlo todo de color gris oscuro e incluso negro. Esta misma semana, el Consejo de Gobierno daba vía libre al convenio de Transición Justa, que inyectará más de 200 millones de fondos públicos a la comarca de Andorra para dar la vuelta a la comarca como un calcetín, para cerrar la cicatriz de la reconversión minera. Además, Lambán anunciaba hace solo unos días una inversión de 1.700 millones de euros para poner en marcha una planta de hidrógeno verde impulsada por Enagás, una iniciativa que generará alrededor de 450 empleos directos y otros tantos indirectos.

Te puede interesar: Zaragoza Cuarta ciudad de España: Zaragoza suma 9.400 habitantes y supera a Sevilla en población

No es el único resorte que tiene la provincia para vislumbrar un horizonte con ciertas garantías. La explosión de la economía circular y del reciclaje de la mano de su aeropuerto, el asidero del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), el tirón del sector turístico en zonas como la comarca del Matarraña y la sierra de Albarracín y su potente industria agroalimentaria liderada por su buque insignia, la Denominación de Origen Jamón de Teruel, son avales suficientes como para albergar esperanzas en el futuro. La provincia, en definitiva, es la gran tapada de la comunidad, a pesar de que hay quien solo ve nubarrones. H

*Subdirector de El Periódico de Aragón