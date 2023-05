El público español se ha rendido a la magia y al carisma de Carlos Alcaraz, el nuevo ídolo del tenis mundial. Un verdadero fenómeno, surgido de pronto, de la noche a la mañana, para brillar y de qué manera en las dos últimas temporadas, hacerse con varios torneos y con el número uno mundial, por encima de jugadores que le llevan muchos años y títulos, Nadal, Djokovic, Zverev, Tsitsipas y tantos otros…

Al margen de sus increíbles resultados, la manera de jugar de Carlitos justificaría, aun perdiendo partidos, su fulgurante prestigio y la admiración y el cariño de la afición.

Su forma de entender el tenis es radicalmente distinta. No juega a pasar bolas desde el fondo de la pista, como tantos otros, ni a aburrir o castigar física y mentalmente al rival con largos peloteos y eternas alternativas en el marcador, sino que va a por el punto de modo rápido y directo, con una determinación y resolución admirables para su corta edad, y con la técnica, la táctica y el talento de un genio innato.

La genialidad de Alcaraz aflora a cada momento, en cada detalle. En su manera de mover el brazo más rápido que cualquier otro; en su saque, tan bueno como el de los mejores; en sus golpes ganadores, sumando muchos en cada partido; en su juego de red, extraordinario y muy poco frecuente en un jugador de la escuela española; en sus cortes de ritmo con esas dejadas y globos que ya son marca de la casa; luciendo un repertorio, en fin, tan variado como eficaz a la hora de añadir tanto tras tanto a su marcador, y aplauso tras ovación a sus mágicos golpes.

Además de su portentosa técnica, que le permite dominar todos los impactos y efectos, arriba y abajo, cortado o liftado, aumentar el peso de la bola o hacerla escupir desde el cordaje disparada a las líneas, su cabeza funciona casi siempre en clave de campeón. Su criterio a la hora de jugar los puntos decisivos le atribuye una psicología equilibrada y fuerte. Su actitud es generosa. Su dinámica, activa y muy creativa. No se enfada, no se viene abajo, no se machaca contra el muro de esa soledad que a tantos tenistas de talla mundial oprime cuando, rodeados de miles de espectadores, se sienten perdidos...

Un premio gordo para el tenis español, un ejemplo para el deporte de alta competición y un espectáculo que ojalá dure muchos años.