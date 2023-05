Emperatriz del ‘Madrí de las Maravillas’

Doña Isabel primera de Madrí ha vuelto a ofrecernos otra escena de su personal y cotidiana farsa y licencia de la reina castiza desde su dominio: la poltrona de la Presidencia de la comunidad; yo en mi casa invito a quien quiero, se conoce que ha dicho así a lo llano, con gran regocijo de titulares de la prensa bien regada del reino. La señora del traje con hombro torero y cañí parece creer a pies juntillas que la presidencia de la comunidad en la que reside es su casa, suya y de sus huestes, la gente de bien, que dijo el otro; y el dos de mayo su onomástica, como si dijéramos, para la que se hizo llegar un par escuadras de alabarderos del ejército, pagados por el resto –más resto que nunca– del Estado.

Y así, prietas las filas recias marciales, nuestras escuadras van añadiendo colorido militar a la megaonomástica de su dos de mayo más pinturero: mas he aquí que un ministro del gobierno federal se quiso sumar a la Kermesse y una mayordoma, ungida jefa de la comisión de festejos, le dijo que nanai, que qué se había creído, que haberse apuntado antes para la rifa de sillas. Fue un choque grotesco de legitimidades muy entretenido y comentado en los salones del solar patrio. Al final se hizo lo que la reina del Madrí de las Maravillas quiso que se hiciera: ascendió al tablao don Moderao primero de Galicia, gran esperanza blanca del movimiento nacional conservador y asombro del mundo por su amplio criterio sobre ningún tema, como se empeña en demostrarnos a diario para solaz y esparcimiento del respetable, que agradece mucho lo entretenido de sus actuaciones.

También fue aceptada en ese venial pórtico de la gloria la Ministra de la Defensa del Reino, que llegó con todas sus mayúsculas y puso la tropa desfilante y marcial. Ella es muy del gusto de la derecha de Madrí, la más cañí y la más verdadera de la España esencial; crisol de la raza y de la caña bien tirada: Doña Margarita Robles vio cómo la supermucama encargada del orden protocolario reducía a un miembro del gobierno del Estado y compañero suyo; pero ella, consciente de su responsabilidad ante dios y ante la patria, y ante nadie más por debajo, no protestó ni dijo mú, sino que se dejó jalear, porque ¡ay!, es tan dulce el aplauso de esos hijos y de esas hijas del pueblo de Madrí, que se le debió de olvidar de qué gobierno era, si es que aún lo recuerda, que cada día parece más que no.

Conque eso: he aquí que un ministro del Estado decide entrar en la procesión hacia la palestra; y va, pilla, coge, se le cruza y lo agarra la referida supermucama, motivadísima, engalonada de obediencia ciega a su señora, esta minúscula emperatriz de Lavapiés y cierra España; el placaje fue saludado con salvas y vivas por la centuria filofascista consuetudinaria, que impasible el ademán, sigue de guardia eterna sobre los luceros y de centinela perenne para que los pináculos de la patria no sucumban ante las embestidas del social comunismo.

Esta hueste actúa mucho en las efemérides patrióticas cuando los que mandan no son los suyos, que si no son ellos los que están y mandan, los que estén serán ilegítimos, okupas, traidores y todas las coces que les salgan de su nula convicción democrática, o como le digan ellos. Porque no puede ser que la nación, el Estado, el gobierno, esté en manos de esta ralea social comunista, que son el mal encarnado en la tierra para acabar con las corridas de toros, las procesiones, los pasodobles y el chotis y prohibir las cañas y los pinchos de tortilla y demás señas de identidad de nuestra santa tradición.

La paleta de colores del patriotismo manufacturada desde Madrí va incorporando matices cada vez más broncos de color. La virreina ensancha sin complejos su propia fantasía de una españolidad tatuada en grana y oro, al son de la banderita tu eres roja, banderita tú eres gualda. Esta buena mujer, que ya va logrando decir con algo más de orden las mentiras y ocurrencias que le dicen que diga, se ha subido al tejado de sí misma y no baja de esa altura hasta que no deje el imperio del bien bien lavado, planchado y con las terrazas bien dispuestas para las cañitas; que dónde, a ver, dónde se tiran las cañas como en Madrí. Pues eso. Y déjenseme de hospitales ni abuelos muertos. Y vayan trolas y vengan ollas; que en España, igual a Madrid al cubo, según su tallita de estadista de la señorita Pepis, empieza a amanecer.

Qué pereza dan.