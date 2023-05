Al calor de Canal Roya

Leo de todo sobre Canal Roya, fundamentalmente posicionamientos en contra desde el sector individual y siempre a favor desde el sector ventajista, con intereses económicos, incluso de los mismos medios que publican. Prefiero no hablar de las opiniones de políticos porque reconozco que nunca sé cuando hablan en serio o cuando están representando un papel previamente pactado.

Me asusta el intento de apropiación de la verdad por parte de los protagonistas y la denostación de la opinión discrepante. Reniego de la apropiación de la representatividad global, por parte de cualquier tipo de colectivo... Yo me considero ecologista, y amo las montañas hasta tal punto, que he querido pasar a presentar mi cariño y admiración a cada uno de los tresmiles, desde el anonimato más absoluto. Hace años que para cumplir mi sueño, me quedan sólo dos por visitar, pero también deseo ofrecer una humilde libación a los dioses, a modo de agradecimiento, por haberme permitido volver siempre de cimas, crestas, invernales, escaladas, noches al raso...

En consecuencia, me permito discrepar del posicionamiento de organizaciones ecologistas y defensoras de la montaña, cuando pretenden representarme, o determinar que la única respuesta aceptable, es la suya. Vaya, al pretender hablar en mi nombre cuando por humildad y honradez, deberían hacerlo únicamente en nombre de sus asociados.

Absolutizan su posición y denostan las opiniones que no les complacen. El silencio de la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) lo tildan de complicidad: «U opinas como yo, o eres un traidor». En la FAM hay gente que se ha matado por conseguir senderos, refugios, señalizaciones, mapas, documentación de todo tipo, que han restaurado desde ermitas hasta cabañas de pastor, que se han preocupado y ocupado por el bien colectivo, tanto de montañeses como de sus ganados…, que han generado empleo, formación, y posibilidades, para todos los amantes de la montaña. Tienen nombre y trayectoria dilatada en cabalidad, generosidad y honestidad. Tienen años de dilatada experiencia y cantidad de metros cuadrados construidos... Pero de nada vale tu trayectoria, si no dices lo que yo quiero oír. ¿De verdad?

No quiero perder el hilo de mi relato... No quiero centrarme en lo particular, sino mirar desde un poquito más alto. ¿Qué tipo de sociedad construimos desde el «o conmigo o contra mí»? ¿Qué tipo de sociedad generamos desde la absolutización de mi opinión como verdad universal? ¿Cómo podemos convivir si únicamente nos reconocemos en cuanto que confluimos? ¿Acaso cada uno de nosotros no ha decepcionado nunca a nadie? ¿Estamos perdiendo nuestra dimensión humana para subirnos a compartir el Olimpo con los dioses y hablar como ellos desde la infalibilidad y la verdad absoluta? Ya lo dijo Asterix… «Están locos estos romanos».

Este pretende ser un sencillo alegato que llame a la calma y la mesura, a la escucha, al discernimiento, a la búsqueda de soluciones compartidas o aceptables para cada una de las caras que componen el poliedro de nuestra realidad.

El nivel de intolerancia en el que estamos sumidos está llegando a cotas insoportables. Nuestra clase política está enfrentada personalmente y eso les imposibilita para escucharse y en consecuencia para representarnos. Nosotros, como sociedad civil debemos indicar el marco pedagógico del que no queremos salirnos y no caer en la trampa de lo individual, lo inmediato y el beneficio, como único sentido de nuestro proceder. Pido respeto, amplitud de miras, escucha, diálogo, autoridad para opinar... Pido poner al ser humano en el centro de la discusión. Pido humildad y serenidad. Pido superar el trumpismo y a los Trumpistas de turno que crecen sin control, como la mala hierba, en nuestro huerto sin hortelanos.

Si os pica la curiosidad y volviendo al detalle, yo estoy posicionado en contra de Canal Roya, no por su impacto visual (he subido en el teleférico de Fuente Dé, en de la Aiguille du Midi, en el de Cauterets… subo al Pirineo por carretera y aparco tanto en Oza como en Viadós…), sino principalmente, porque si la nieve va en retroceso, el esfuerzo por mantener el empleo en el Pirineo tal vez deba generar sinergias creativas que ayuden a sumar inteligencia colectiva en actividades distintas. Pero sobre todo, porque me parece insultante, y altamente alarmante, que las principales empresas que obtendrían beneficios, según ellos irrenunciables, no estén dispuestas por apostar con dinero propio.

Ah, y a modo de postilla… Me consta que hace tiempo que ya se sabe que Canal Roya es un hermoso valle vivo, pero hoy, además, sabemos que es un proyecto muerto, que está pidiendo como mucho un entierro digno y preocuparnos y ocuparnos en otras cosas. Hace más de un mes que se expidió su parte de defunción en Riglos. DEP.